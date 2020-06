Verbandsligist GW Flüren braucht reichlich Sprit im Tank

Am Niederrhein. Dem Verbandsliga-Aufsteiger aus Wesel stehen viele weite Auswärtsfahrten bevor. Der Klassenerhalt scheint in der neuen Gruppe aber machbar.

Wolfgang Gerths erster Gedanke beim Blick auf die Gruppeneinteilung? „Das sind ganz schön weite Fahrten und viele unbekannte Mannschaften.“ Nach dem direkten Wiederaufstieg in die Tischtennis-Verbandsliga wurde GW Flüren in die Gruppe 2 eingeteilt und benötigt somit reichlich Sprit im Tank. Zum Auswärtsspiel bei der DJK TTR Rheine fahren die Flürener fast eineinhalb Stunden. Eine Strecke, wohlgemerkt. Bis zur Ankunft beim Vorjahreszweiten SC Arminia Ochtrup II dauert es mindestens eine Stunde. Und auch die anderen Kontrahenten liegen nicht gerade um die Ecke. Was die weiten Strecken erträglich macht, ist die Tatsache, dass die Verbandsliga-Staffeln nur mit jeweils zehn Mannschaften spielen. In der Landesliga waren die Flürener zuletzt Mitglied einer Zwölfergruppe.

Tiedmann soll das untere Paarkreuz verstärken

Die Mannschaftsaufstellungen werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Fest steht aber schon jetzt, dass die Grün-Weißen der Runde durchaus zuversichtlich entgegenblicken können. Das Projekt Klassenerhalt kann gelingen. Falls Rückkehrer Oliver Tiedmann (SGP Oberlohberg), der in der vergangenen Saison pausierte, seine Form früherer Tage abrufen kann, wird er dem Aufsteiger im unteren Paarkreuz eine Verstärkung sein. Und auch, dass gleich sieben Neulinge der Gruppe angehören, hebt die Flürener Chancen. Der TV Borken und der FC Schalke 04 sind ebenfalls als Landesliga-Meister aufgestiegen. Der TTC MJK Herten und Weiß-Rot-Weiß Kleve haben als Vizemeister den Sprung nach oben geschafft. Der TB Beckhausen stieg aus der NRW-Liga ab. Der TTC Herne-Vöde hätte sportlich den Klassenerhalt geschafft, zog sich aufgrund mehrerer Abgänge aber freiwillig aus der NRW-Liga zurück.

Verbandsliga (Gruppe 1): GW Flüren, TV Borken, VfL Ramsdorf, WRW Kleve, DJK TTR Rheine, SC Arminia Ochtrup II, FC Schalke 04, TB Beckhausen, TTC Herne-Vöde, TTC MJK Herten.

Der Weseler TV bekommt es in der Landesliga mit fünf Gegnern aus der Vorsaison zu tun. Fünf Teams sind dagegen neu dabei. Der TTV Falken Rheinkamp III, der MTV Rheinwacht Dinslaken und der SV Millingen sind aufgestiegen, der TuS 08 Rheinberg II abgestiegen. Der Kempener LC wurde Dritter in der Parallelgruppe. Personell wird der WTV, der sich zuletzt denkbar knapp den Klassenerhalt sicherte, in unveränderter Besetzung an den Start gehen.

Landesliga (Gruppe 8): Weseler TV, Kempener LC, DJK Rhenania Kleve, TTC Homberg, TV Voerde, MTV Rheinwacht Dinslaken, TTV Rees-Groin II, SV Millingen, TuS 08 Rheinberg II, TTV Falken Rheinkamp III, TV Bruckhausen.

Auf Bezirksebene sind die hiesigen Vertreter mit insgesamt sieben Mannschaften vertreten. Der Absteiger TV Mehrhoog und der Aufsteiger SV Schermbeck treten in der Bezirksliga an. BW Dingden und der TV Mehrhoog II gehen weiterhin in der Bezirksklasse an die Platte. GW Flüren stellt im Bezirk Düsseldorf trotz des Abstiegs der zweiten Herren-Mannschaft erneut drei Teams. Die Damen spielen in der Bezirksliga, die Jungen U18 in der Bezirksklasse. Die Jungen U15 haben als Dritter der Kreisliga den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft.

Bezirksliga (Gruppe 1): TV Mehrhoog, SV Schermbeck, TuS Borth, TTC Osterfeld 2012, BV DJK Kellen, Post SV Kamp-Lintfort, TTV Hamborn 2010, Meidericher TTC 47, TuS 08 Rheinberg III, Meiderich 06/95 II, TTVg WRW Kleve II.

Bezirksklasse (Gruppe 1): BW Dingden, TV Mehrhoog II, TuS Xanten, SV Walbeck, TSV Weeze, TTC BW Geldern-Veert, TTV Goch, TTV Rees-Groin III, SV Union Kevelaer-Wetten, TTC Arminia Kapellen, DJK Rhenania Kleve II.

Bezirksliga, Damen: GW Flüren, Post SV Oberhausen II, TTC DJK Kaßlerfeld, DJK Rhenania Kleve, TV Voerde II, TTG DJK Rheinland Hamborn, TTV Rees-Groin II, TuS 08 Rheinberg, SV Walbeck III.

Bezirksklasse, Jungen U18 (Gruppe 1): GW Flüren, TTV Rees-Groin, TTVg WRW Kleve, SV Union Kevelaer-Wetten II, SV Union Kevelaer-Wetten III, SV Forstwald, TTC Straelen/Wachtendonk, Anrather TK, TuS Xanten II.

Bezirksliga, Jungen U15 (Gruppe 2): GW Flüren, SC Bayer Uerdingen, SV Forstwald, DJK Rhenania Kleve, Anrather TK, TTVg WRW Kleve, VfL Rheinhausen, Borussia Mönchengladbach.