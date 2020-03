Verunsicherter PSV Lackhausen verliert auch gegen Sonsbeck

Wesel. Der Abwärtstrend des PSV Lackhausen in der Landesliga hält an. Gegen den SV Sonsbeck gab es für die Weseler die vierte Niederlage in Folge.

Der Negativtrend des PSV Lackhausen hält an. Zum vierten Mal in Folge verließen die Weseler Landesliga-Fußballer den Platz als Verlierer. Nach dem 1:3 (1:1) gegen den SV Sonsbeck und damit 4:18-Treffern aus den vergangenen vier Partien sprach Trainer Björn Assfelder davon, dass seine Mannschaft „sich bemüht“ habe. Viel mehr war allerdings auch nicht festzustellen. Die Weseler wirkten vor allen Dingen in der ersten Hälfte komplett verunsichert und kassierten letztlich eine verdiente Niederlage. Co-Trainer Admir Begic sah noch die Gelb-Rote Karte (29.), da er sich im Anschluss an ein Foul eines Sonsbeckers nach Ansicht des Schiedsrichters zu sehr aufgeregt hatte.

Kurzfristig hatte der PSV noch auf Linus Dersch verzichten müssen, der nach dem Abschlusstraining über muskuläre Probleme im Oberschenkel klagte. Seine Teamkollegen leisteten sich einen klassischen Fehlstart in die Partie. Die sowieso schon deutlich erkennbare Verunsicherung steigerte sich in der sechsten Minute noch. Viktor Klejonkin unterlief ein eklatanter Fehlpass in der eigenen Hälfte, Maximilian Fuchs zog aus mehr als 30 Metern direkt ab und die Bogenlampe landete über PSV-Keeper Raven Olschewski im Netz.

Weiterer Rückschlag für den PSV Lackhausen

Ein weiterer Rückschlag für den Gastgeber, der den SV Sonsbeck durch Fehlpässe immer wieder ins Spiel brachte. Dass Timo Giese mit einem total missglückten Rückpass, fast identisch zu der Fuchs-Aktion, ganz knapp das eigene Tor verfehlte (9.), passte zum Auftritt der Weseler. Das Mittelfeld fand eigentlich überhaupt nicht statt, die weiten Schläge in die gegnerische Hälfte nahm der Gast dankend auf. Anspielstationen waren Mangelware, da es mit der Laufbereitschaft nicht allzu weit her war. Torchancen? Komplett Fehlanzeige bis kurz vor der Pause.

Bei einem Freistoß von Luis Blaswich aus dem Halbfeld soll Sonsbecks Keeper Tim Weichelt dann Klejonkin elfmeterreif behindert haben (41.). „Den Strafstoß haben wir danken angenommen“, sagte Assfelder, für den der Pfiff auch nicht zwingend notwendig war. Eray Tuncel traf zum schmeichelhaften Ausgleich. Nach der Pause traten die Hausherren dann immerhin engagierter auf. Doch nur fünf Minuten nach dem Wiederbeginn lagen die Weseler erneut zurück. Luca Terfloth flankte, Luis Ramon Gizinski köpfte freistehend ein. Jan-Luca Geurtz machte dann alleine vor Schlussmann Olschewski den Deckel drauf (73.). Allein Sebastian Eisenstein brachte aus der zweiten Reihe das Gäste-Tor noch mal in Gefahr (77.). „Die Fehlerquote war hoch und die Verunsicherung spürbar. Wir leisten uns immer wieder Fehlerketten, die uns das Genick brechen“, so Assfelder.

PSV: Olschewski; Michels (65. Abel), T. Giese, Laader, Blaswich, Gözüdok (55. Kasparek), Kötter (55. Meis), Klejonkin, N. Giese, Eisenstein, Tuncel (72. Sadek).