Vorstellung gegen Duisburger FV 08 gibt dem HSV Mut

Einen richtig dicken Brocken haben die Bezirksliga-Fußballer des Hamminkelner SV am Wochenende aus dem Weg zu räumen. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert mit dem SV Biemenhorst der Tabellendritte auf der Sportanlage an der Roßmühle. Dennoch erhofft sich Trainer Michael Tyrann durchaus ein gutes Resultat gegen einen starken Gegner.

Obwohl sein Team lediglich einen Sieg in den zurückliegenden elf Meisterschaftsspielen einfahren konnte, stimmte ihn der Auftritt seines Teams beim Nachholspiel am Mittwochabend daheim gegen den Duisburger FV 08 (2:2) optimistisch. „Können wir diese Leistung am Sonntag bestätigen, dann ist auch gegen Biemenhorst einiges drin”, so der Coach. „Angst haben wir jedenfalls keine.”

„Miserabler Auftritt“ im Hinspiel

Dennoch denkt Tyrann nicht so gern an das Hinspiel vom Herbst vergangenen Jahres zurück, als seine Mannschaft mit 1:5 unterlag und dabei einen, laut Trainer, „miserablen Auftritt hinlegte”. Wiedergutmachung ist also angesagt, zugleich ist aber auch Vorsicht angeraten. Der Gegner überzeugte zuletzt durch cleveres Umschaltspiel und Konsequenz in den Zweikämpfen. „Der SVB steht nicht zu Unrecht da oben in der Tabelle”, so Tyrann. „Wir müssen unsere Kräfte bündeln und dagegenhalten.”

Weniger schön ist derzeit der Blick auf die Verletztenliste, die von Tobias Quartsteg (Meniskusanriss) und Felix Paus (Bänderriss) angeführt wird. Für beide ist die Saison wohl schon beendet. Tyrann wird zudem auf Tom Klump (Knöchelverletzung), Pascal Bongers (Oberschenkelverletzung) und Niklas Hollenberg (Oberschenkelzerrung) verzichten müssen. Zu allem Überfluss ist auch Peter Hütten nach seiner Roten Karte noch zwei Spiele gesperrt. „Dennoch sind wir keinesfalls schlechter als Biemenhorst”, sagt Tyrann. „Letztlich wird die Tagesform den Ausschlag geben.”