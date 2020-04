Wachwechsel bei der erfolgreichsten Abteilung von BW Dingden

Wachablösung in der Volleyball-Abteilung von BW Dingden: Nach etwas mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze der erfolgreichsten blau-weißen Abteilung gibt Leiter Johannes Dickmann den Stab am 1. Juli an Karina Bomers weiter. Die Nachfolgerin Dickmanns ist 28 Jahre alt und war zuletzt im zweiten Dingdener Team in der Verbandsliga aktiv. „Für so eine Abteilung, wie wir sie haben, ist eine Leiterin einfach klasse“, sagt Johannes Dickmann.

Der 60-Jährige bleibt aber weiterhin in wichtiger Funktion bei BW Dingden. Er ist bis 2021 zum 2. Vorsitzenden des Gesamtvereins gewählt. „Es ist auch gut möglich, dass ich mich wieder zur Wahl stelle“, sagt Dickmann. Dass er den Posten als Abteilungsleiter der Volleyballerinnen in knapp drei Monaten weitergibt, das ist schon von langer Hand geplant gewesen. „Die Grenze für so einen Job beträgt meiner Meinung nach 15 bis 16 Jahre“, so Dickmann. Zu dem Zeitpunkt machte er sich auch schon Gedanken über seine Nachfolge. Allerdings kam da gerade der Aufstieg der Volleyballerinnen in die 2. Bundesliga „in die Quere“. Ein ungünstiger Zeitpunkt. „Ich wollte keinen Neuen direkt vor diese Herausforderung stellen“, so Dickmann.

Karina Bomers spielte schon in der Jugend für BWD

Mit Karina Bomers war auch schnell eine Kandidatin für den Job als Abteilungsleiterin gefunden. Sie hatte Volleyball bei BW Dingden erlernt, ihr Studium führte sie unter anderem in die Niederlande und nach Hamburg. „Jetzt ist Dingden wieder der Mittelpunkt meines Lebens, da bin ich ziemlich heimatverbunden“, sagt die Mitarbeiterin in der Marketingabteilung eines Telekommunikations-Unternehmens. Sie will ab Juli dazu beitragen, dass die „Volleyballerinnen erfolgreich bleiben“.

Hier tritt sie in große Fußstapfen. Denn unter Johannes Dickmann stehen etliche Aufstiegsfeiern bis in die 2. Bundesliga hinein sowie bei der Jugend zahlreiche Teilnahmen an westdeutschen und nationalen Meisterschaften. „Die Höhepunkt während meiner Zeit waren sicherlich die Aufstiege, aber auch der Bau der Beachvolleyball-Anlage“, so Johannes Dickmann. (R. P.)