Weirather und Lange vertagen Karriereende bei BW Dingden

BW Dingden hat seine personellen Planungen abgeschlossen. Die letzten zwei Mosaiksteine beim Fußball-Landesligisten für die kommende Spielzeit freuen den Trainer besonders. „Beide sind als Typen für die Mannschaft sehr wichtig. Ich bin einfach nur froh“, sagt Dirk Juch. Damit meint der 53-Jährige Julian Weirather und Gerrit Lange, die nun doch noch eine weitere Saison dranhängen.

In der Winterpause hatte das Duo das Karriereende für den Sommer 2020 angekündigt. „Sie wollten versuchen, dies gleichzeitig mit dem Klassenerhalt hinzubekommen“, erzählt Juch. Danach wollten Weirather aufgrund der familiären Situation, er ist kürzlich zum zweiten Mal Vater geworden, und Lange aus beruflichen und Altersgründen (32) ihre Laufbahn abschließen. Doch die Coronavirus-Pandemie mit der Saison-Unterbrechung und dem nun höchstwahrscheinlichen Abbruch haben zum Umdenken geführt. „Beide wollen so nicht aufhören“, erläutert ihr Coach.

Alle Akteure aus dem aktuellen Kader bleiben

Die Blau-Weißen befinden sich damit in der komfortablen Lage, dass nicht ein Akteur aus dem aktuellen Kader aufhört oder zu einem anderen Verein wechselt. Hinzu kommen bekanntlich mit Hendrik Pols (GW Lankern), Patrick Liebrand (SV Krechting), Jonas Schneider, Phil Printing (beide eigene A-Jugend), Christian Görkes und Niklas Haffke (beide VfL Rhede) sechs Neuzugänge. So gehen die Dingdener in die neue Spielzeit mit einem Kader von 24 Feldspielern plus drei Torhütern, vor dieser Saison waren es gerade mal 19 plus einer. Eventuell gesellt sich noch Marvin Übbing hinzu, mit dem Juch nach dessen schwerer Knieverletzung zeitnah ein Gespräch führen will.

„Damit werden wir auf jeden Fall nicht mehr so bescheiden abschneiden wie in dieser Saison“, meint Dirk Juch, der ab dem 1. Juli seine Tätigkeit als Sportlicher Leiter bei den Senioren und Junioren aufgibt. Der Trainer war auf den Vorstand zugegangen, da es für ihn demnächst im Bocholter Stadtwaldsportpark eine Festanstellung gibt. „Und alles kann man nun mal nicht machen“, so Juch. Sein Nachfolger bei den Senioren wird Rainer Ahlers, mit dem Juch schon in der jüngeren Vergangenheit eng zusammenarbeitete. Bei der Jugend wird eine Teamlösung gesucht. Unabhängig vom Termin des Saisonstarts wollen die Blau-Weißen übrigen am 3. Juli das Training aufnehmen.