Werner Lehwald oder wenn der Trainerstuhl immer wackelt...

Am Niederrhein. Was macht eigentlich? Diese Frage beantwortet die NRZ-Sportredaktion in einer Serie. Diesmal geht es um den Fußballtrainer Werner Lehwald.

Er war sein ständiger Begleiter. Sitzfläche und Lehne in blauer Farbe gehalten, der Rest des einfachen Klappstuhls in Schwarz. Für Werner Lehwald war es ein Ritual, als Fußball-Trainer grundsätzlich einen Platz auf der Bank zu vermeiden und die eigene Sitzgelegenheit selbst mitzubringen. Schon fast mit Kontakt zum Spielfeld ließ sich der heute 76-Jährige nieder – egal ob als Coach des PSV Lackhausen oder der SV 08/29 Friedrichsfeld. Heute übt Werner Lehwald sein sportliches Hobby ausschließlich im Stehen aus. Er widmet sich immer noch einem runden Objekt, allerdings wurde der Spielball wesentlich kleiner. Werner Lehwald schiebt nun eine eher ruhige Kugel, betreibt Billard in Friedrichsfeld. „Ich habe eben eine Neigung zu Bällen“, sagt der Fußball-Coach im Ruhestand. Dabei liegt eine lange Karriere hinter ihm, ehe Dreiband zum neuen sportlichen Mittelpunkt wurde.

Das eigene Sitzutensil schleppte Werner Lehwald aus guten Gründen mit. Dies gibt er unumwunden zu. „Ich habe mich immer alleine hingesetzt, da ich schon mal schlimme Worte rausgehauen habe“, räumt Lehwald ein. Damit baute er die aufgestauten Emotionen während der 90 Minuten ab, ohne dass dies jeder mitbekam. Denn stimmgewaltig war der Übungsleiter seit jeher, ist es auch heute noch. „Ich kann immer noch über zwei Fußballplätze schreien.“

Werner Lehwald ist seit zwei Jahren Billard-Abteilungsleiter in Friedrichsfeld und spielt nun Dreiband. Foto: Lars Fröhlich/FFS

Zu Beginn seiner Trainerkarriere war dies noch nicht notwendig. Während seiner Zeit als aktiver Kicker beim Weseler SV half er unter der Woche als Coach aus. Lehwald vertrat den damaligen Trainer Volker Danner, am Wochenende nahm er wieder die Rolle des Spielers ein. Doch er kam auf den Trainer-Geschmack, legte in Hennef die Prüfung zur A-Lizenz ab. „Eigentlich hatte ich vor, in die Entwicklungshilfe zu gehen“, erinnert er sich. Die Ausbildung zum Fußballlehrer sollte auch noch folgen. Daraus wurde aber nichts. „Die Familie kam dazwischen“, so Werner Lehwald. Neben Fußball trat die spätere Ehefrau Renate in sein Leben, danach noch drei Kinder.

So ging es als Coach nicht in die große, weite Fußballwelt, sondern in den mehr als drei Jahrzehnten auf dem Klappstuhl an der Seitenlinie nur noch zu vier weiteren Vereinen. Sein Einstieg erfolgte als 34-Jähriger bei der SV 08/29 Friedrichsfeld, danach übernahm er erstmals den PSV Lackhausen. „Da habe ich die Generation um Holger Spychalski groß gezogen“, sagt der 76-Jährige. Doch abgelöst wurde diese Tätigkeit durch eigene Kinder, Lehwald legte eine Pause ein. Das Fußballfieber ließ ihn jedoch nicht los, er stieg zum zweiten Mal beim PSV ein. Nun kümmerte er sich erneut besonders um die Youngster, die im Seniorenbereich Fuß fassen wollten – unter anderem auch Jörg Gonschior.

Ein bitterer Abgang: Werner Lehwald nach dem 1:4 im letzten PSV-Spiel in Hiesfeld, als der Aufstieg verpasst wurde. Foto: Markus WEISSENFELS/FFS

Allerdings endete das Vertragsverhältnis frühzeitig, auf Wunsch Lehwalds. Der VfB Homberg lockte den Coach, die Lackhausener ließen Werner Lehwald aus dem Kontrakt. Seit dieser Zeit gehört der Übungsleiter – quasi als kleiner Ausgleich für die Freigabe – dem PSV als Mitglied an. Von Homberg über den TV Jahn Hiesfeld und SV 08/29 Friedrichsfeld (A-Jugend) landete er in der Saison 2002/03 zum dritten Mal in Lackhausen.

Letztes PSV-Spiel wird ein Aufstiegsfinale

Sechs Spielzeiten sollten es werden, in denen vor allen Dingen die letzten zwei als Krimi endeten. Zunächst fehlte ein Punkt zum Landesliga-Aufstieg, SuS 09 Dinslaken hatte die Nase vorne. Danach kam es am letzten Spieltag zum Aufstiegsfinale beim TV Jahn Hiesfeld: Der PSV hätte siegen müssen, zog aber mit 1:4 den Kürzeren.

Die letzte Partie überhaupt als Trainer des PSV brachte die wohl bitterste Schlappe. „Ich habe mich natürlich schrecklich geärgert“, erzählt Werner Lehwald. Allerdings hat der Coach seine Prioritäten grundsätzlich weniger am kurzfristigen Erfolg ausgerichtet. Vielmehr „lagen mir immer Aus- und Fortbildung der Spieler am Herzen. Für mich ist der schönste Moment, wenn ich heute noch mit ehemaligen Spielern telefoniere und deren Dankbarkeit höre.“ Er habe besonders gerne junge Spieler gefördert. Die logische Konsequenz war die fast 15-jährige Tätigkeit als Stützpunkttrainer im Kreis Rees/Bocholt. Von 2000 bis 2015 widmete sich Werner Lehwald der Jugend und damit auch zu einem Zeitpunkt, als er nach noch einmal zweieinhalb Jahren in Friedrichsfeld längst seine Karriere als Senioren-Trainer an den Nagel gehängt hatte.

Zu klein für Gutendorf Beim Meidericher SV 02, der sich später in MSV Duisburg umbenannte, wurde Werner Lehwald in seiner Jugend ausgebildet. Als Senior schien er vor einer verheißungsvollen Karriere zu stehen, doch es kam ganz anders. „Eigentlich war ich für einen Vertrag vorgesehen“, erinnert sich Lehwald. Dies war zu dem Zeitpunkt, als in der Saison 1963/64 die Fußball-Bundesliga aus der Taufe gehoben wurde. Mit der Verpflichtung von Rudi Gutendorf als Trainer des Bundesliga-Gründungsmitglieds und in der Startsaison sensationellen Vizemeisters, hatte sich das Thema Vertrag aber erledigt. „Er sagte, ich wäre zu klein“, erzählt Werner Lehwald. Mit einer Körpergröße von 1,64 Meter („Heute sind es nur noch 1,60 Meter“) fiel er bei „Riegel-Rudi“ durchs Sieb. Kontakt zu ehemaligen Mitstreitern wie Horst Gecks oder Michael Bella besteht weiterhin. Es folgte der Wechsel von Werner Lehwald zum VfB Marathon 06 Remscheid, der damals in der höchsten deutschen Amateurliga kickte. Der MSV Duisburg holte Werner Lehwald jedoch wieder zurück. Zunächst war er vorgesehen für die zweite Mannschaft, Lehwald gelang der Sprung in das Bundesliga-Team auch nicht. Als vorletzte Station in seiner Spieler-Laufbahn zog es ihn zum 1. FC Bocholt, ehe er sich mit 28 Jahren dem Weseler SV anschloss. Hier beendete Lehwald seine aktive Zeit.

Ein wenig ist Werner Lehwald seinen ehemaligen Klubs jedoch treu geblieben. „Es interessiert mich nach wie vor, was beim PSV passiert. Aber von etwas weiterer Entfernung aus und auch ein bisschen gelassener“, sagt der ehemalige Coach, der hin und wieder am Molkereiweg in Wesel und ebenfalls in Friedrichsfeld vorbeischaut. Während der einen Weseler Saison als Oberligist (2013/14) suchte sich Lehwald die Begegnung seiner beiden Ex-Klubs PSV und VfB Homberg aus – die Gäste aus Duisburg siegten damals mit 3:0.

Letztlich zeigt sich Werner Lehwald einverstanden mit seiner Laufbahn als Coach. „Ich bin sehr zufrieden, was aus der Geschichte geworden ist“, versichert er. Den Fußballsport verfolgt er immer noch intensiv. „Das ist jetzt ungeheuer schnell geworden.“ Der in Friedrichsfeld lebende Trainer bezeichnet Fußball zudem als „ein Stück Kultur. Wenn ich jetzt während der Corona-Krise sehe, unter welchen Umständen gespielt wird, da fehlen mir die Emotionen und damit eben auch ein Stück Kultur.“

Was er nicht vermissen muss, sind die Klappstühle. Der für den Spielfeldrand steht im Keller, einer aus Holz – ein Geschenk des VfB Homberg – hat es in den Wohnbereich gebracht. Auf diesem ist auch Werner Lehwalds Spitzname „Nana“ zu finden.

In jungen Jahren handelte sich der noch keine Werner diesen ein, als er als sehr neugieriger Junge immer wieder in die Schranken verwiesen wurde: „Na, lass‘ das...“ oder „Na, was machst du...“ Und schon war „Nana“ entstanden. Ein ständiger Begleiter, wie früher der Klappstuhl – den benötigt er als Billard-Abteilungsleiter der SV 08/29 Friedrichsfeld heute nicht mehr.