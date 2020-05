Wesel öffnet seine Sportplätze sofort, andere warten noch

Am Niederrhein. Die Stadt Wesel hat die Sportplätze ab sofort wieder geöffnet. In Hamminkeln und Schermbeck wird erst am kommenden Montag damit gerechnet.

Die Veröffentlichungen der Landesregierung lassen viele Amateursportler aufatmen. Stufenweise können sie in den nächsten Wochen wieder ihrem Hobby nachgehen. Doch ganz so schnell, wie sich bestimmt so mancher wünscht, wird es mit der Rückkehr zu ein bisschen Normalität im Sportgeschehen nicht überall gehen. „Der letzte Erlass ist im Moment rechtsgültig“, erläutert Bernhard Payer, Technischer Dezernent der Stadt Hamminkeln. Und eben diese aktuelle Schutzverordnung aufgrund der Coronavirus-Pandemie lässt die Hamminkelner noch ein wenig abwarten. „Realistisch ist, dass ab Montag geöffnet wird.“ Weiter geht da die Stadt Wesel. „Die Sportplätze sind ab sofort offen“, sagt Sportdezernent Rainer Benien.

Mit dem sperrigen Titel „3. Verordnung zur Veränderung von Rechtsschutzverordnungen zum Schutz vor Coronavirus vom 6. Mai“ hat eine Mail das Weseler Rathaus erreicht, die Benien als „Ankündigung, dass der Erlass kommt“ ansieht. Deshalb hat die Stadt Wesel sich für diesen Schritt der Öffnung entschieden. Kontaktloser Breitensport und Trainingsbetrieb im Freien mit Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen sowie der Abstandsregel von 1,50 Metern sind wieder erlaubt. „Die Verantwortung liegt bei den jeweiligen Vereinen und Nutzern“, so Benien.

Hamminkeln und Schermbeck warten Erlass ab

„Wenn wir den Erlass haben, werden wir alles zeitnah umsetzen“, kündigt Bernhard Payer für die Stadt Hamminkeln an. Er betrachtet es überhaupt als wichtig, dass es nun eine Richtschnur gebe. „Wir werden die rechtlichen Grundlagen schaffen, auf die wir als Behörde aber auch warten müssen, und diese dann Schritt für Schritt verwirklichen“, sagt der Technische Dezernent. Erst mit dem Erlass sei die Stadt auf rechtlich sicherer Seite.

Ähnlich sieht die Situation auch Gerd Abelt, Vertreter des Bürgermeisters in der Gemeinde Schermbeck. „Bei den genauen Bestimmungen tappen wir ja noch im Dunkeln“, findet er. Die Gemeinde stehe im Dialog mit den Vereinen, die „dann mit uns abstimmen, wie der Trainingsbetrieb aufgenommen werden soll. Aber die Klubs müssen sich doch ebenfalls erst einmal sortieren.“ Auch die Schermbecker gehen davon aus, dass ab dem kommenden Montag die Sportanlagen wieder genutzt werden können.

Auf den Platz zu dürfen, hätte vollkommen gereicht

Beim PSV Lackhausen haben sich die Verantwortlichen schon recht intensiv mit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs beschäftigt. „Bei uns arbeitet eine Entscheidungskommission im Hintergrund“, erzählt Vorsitzender Stefan Peters. Organisatorisch sei bereits einiges eingestielt, der Trainingsplan stehe auch schon. Am kommenden Wochenende soll im Rahmen einer Video-Konferenz mit allen Trainern der Ablauf besprochen werden. „Natürlich würden die am liebsten schon in der nächsten Woche wieder auf die Plätze. Aber wenn wir das bis zum 18. Mai hinbekommen, dann ist das immer noch gut“, so der Vereinsvorsitzende. Für den Trainer der Landesliga-Fußballer, Björn Assfelder, haben die politischen Beratungen „ein sehr überraschendes Ergebnis gebracht“. Besonders, dass ab Ende Mai Körperkontakt wieder gestattet sein soll. „Es hätte vollkommen ausgereicht, wieder auf den Platz gehen zu können“, so Assfelder.

„Jetzt haben wir wieder eine Perspektive. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass sich die Beschränkungen noch länger hinziehen“, sagt Michael Hillig, Geschäftsführer bei der HSG Wesel. Er rechnet allerdings nicht damit, dass die Handballer vor den Sommerferien noch Übungseinheiten in der Halle Nord wegen des dortigen Schulsports und der Baumaßnahmen absolvieren. Deshalb werde jetzt die Beachanlage zügig vorbereitet. Auf der hätten ursprünglich am 20./21. Juni Jugendturniere stattfinden sollen. „Da möchte ich die Verantwortung aber nicht übernehmen“, so Michael Hillig. Die Veranstaltung ist abgesagt. (R. P.)