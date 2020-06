Zu 100 Prozent dabei: BW Flüren widersetzt sich dem Trend

Wesel. Beim Weseler Verein gehen trotz der Corona-Pandemie und des Angebots des TVN zum Rückzug alle 20 ursprünglich gemeldeten Teams an den Start.

Die Corona-Pandemie hatte auch bei den Tennis-Vereinen am Niederrhein für viele Fragezeichen gesorgt. Kann eine Medensaison in diesem Sommer überhaupt stattfinden? Und wenn ja, unter welchen, möglicherweise stark erschwerten Bedingungen müssten die Partien ausgetragen werden? Gerade die Ungewissheit darüber bewog dann wohl zahlreiche Teams dazu, das Verbandsangebot eines Rückzuges ohne sportliche Konsequenzen anzunehmen und in diesem Jahr auszusetzen. Im Bezirk 2 wollten etwa 35 Prozent der Erwachsenen-Mannschaften (149) in der Freiluft-Saison 2020 nicht starten. Der TC BW Flüren ist allerdings kein Abbild dieser Tendenz. 20 Teams hatten die Blau-Weißen insgesamt gemeldet, 20 Teams wollen auch starten.

Kein Essen für die Gäste

„Alle haben einfach Lust und lassen sich drauf ein“, sagt Ilke Waldburger. Die BW-Sportwartin freut sich natürlich über die große Resonanz in den eigenen Reihen, auch wenn die starke Beteiligung die Umsetzung aller Vorgaben in Sachen Hygiene und Infektionsschutz natürlich nicht leichter macht. „Da gibt es noch einiges zu tun für uns. Es ging jetzt ja auch alles ziemlich schnell“, meint Waldburger. Das übliche Essen wird der Verein seinen Gästen am Flürener Weg vorerst wohl nicht servieren können. Das dürfen Stand jetzt nämlich nur öffentliche Gastronomiebetriebe. „Vielleicht sieht das ja nach den Sommerferien wieder anders aus. Der Großteil der Spiele findet ja auch erst danach statt“, sagt die Sportwartin, die in diesen ungewöhnlichen Zeiten keine großen sportlichen Ziele formulieren möchte: „Alle sind einfach nur froh, dass sie überhaupt spielen können, und absteigen kann in dieser Saison ja auch niemand.“

Damen mit College-Trio

Die erste Damenmannschaft startet an Fronleichnam (11. Juni) mit ihren drei College-Spielerinnen Maike Waldburger, Lena van Bergen und Lisanne Siebrecht beim TK 78 Oberhausen in die Bezirksliga-Saison. Im August reist das Trio allerdings wieder in die USA und steht damit im Endspurt nicht mehr zur Verfügung. Denkbar wäre, dass Flüren dann auch auf niederländische Dienste in Person der gemeldeten Nicole van Dinkel, Annick Evers und Dauphine Donker zurückgreift. Es stehen aber auch noch genügend Flürener Talente auf der Meldeliste, die nachrücken könnten.

Die von Routinier Marvin Kalberg angeführten Herren treffen in der Bezirksliga-Gruppe 1 auf starke Konkurrenz. Los geht es für die Blau-Weißen am Samstag, 13. Juni mit einem Derby. Flüren empfängt dann zum Auftakt den Nachbarn SuS Wesel-Nord.

Die Damen 40 des Vereins sind ein Opfer von Rückzügen bei anderen Clubs geworden, können in ihrer Vierergruppe in der Bezirksklasse A insgesamt nur drei Spiele absolvieren. Neu hat Flüren eine 2. Damenmannschaft in der Altersklasse 40 gemeldet, die in der B-Klasse starten wird. Die vorherige 2. Herren 40 startet nun bei den „Fünzigern“.

Besonders erfreulich: Im Nachwuchsbereich hat BW alle Klassen besetzt. Auch in der Kleinfeld- und der Midcourtliga ist Flüren vertreten.