Zu viel Druck für einen Deutschen Meister und Höhenflieger

Stefan Tigler zählt zu den Familien- und Gefühlsmenschen. Ein 23-Jähriger, bei dem das Umfeld oberste Priorität besitzt. Er muss sich einfach wohl fühlen, um Top-Leistungen abrufen zu können. In der Leichtathletik-Abteilung des Weseler TV ist dies bis zum Ende des Jahres 2015 der Fall. Fünf deutsche Meistertitel im Nachwuchsbereich, eine Teilnahme bei der Europameisterschaft – ein Sportler, der sich auf dem Sprung befindet. Als 18-Jähriger bringt er es eben bei der EM im schwedischen Eskilstuna als Siebter auf die persönliche Bestmarke von 2,17 Meter im Hochsprung. Im Januar vor vier Jahren wechselt der Gindericher zu Bayer 04 Leverkusen. Es folgt schon fast ein sportlicher Absturz. „Ich habe durch den Druck jede Menge Spaß am Sport verloren“, erzählt Stefan Tigler. Leichtathletik betreibt eines der größten Weseler Talente gar nicht mehr.

Dabei scheinen rund um den Jahreswechsel 2015/16 alle Wünsche des aufstrebenden Hochspringers in Erfüllung zu gehen. Aus den ein bis zwei Trainingsausflügen unter der Woche von Wesel aus zu Hans-Jörg Thomaskamp nach Leverkusen können nun tägliche Einheiten werden. Schließlich verlegt Stefan Tigler seinen Lebensmittelpunkt in die Farbenstadt. Zudem beginnt er bei Bayer eine speziell auf Sportler zugeschnittene Ausbildung im Büromanagement. Der Weggang vom Weseler TV fällt zwar schwer, doch die Perspektiven wiegen den Abschiedsschmerz auf. Die Zukunft verspricht einiges, letztlich hält sie aber in den kommenden gut eineinhalb Jahren nichts.

Pech bereits im Premieren-Wettkampf bei Bayer

Schon der erste Wettkampf im Bayer-Trikot endet mit einem herben Rückschlag. Ausgerechnet im Weitsprung, nicht die Paradedisziplin des Leverkusener Neuzugangs, zieht Stefan Tigler sich eine Oberschenkelblessur zu. Die wird als Zerrung diagnostiziert, eine Besserung der Beschwerden bleibt trotz Schonung jedoch aus. Es dauert, ehe ein Arzt die Verletzung als Muskelbündelriss im Oberschenkel erkennt. Ein optimaler Start an neuer Wirkungsstätte sieht anders aus, der 1,95 Meter große Athlet laboriert rund ein halbes Jahres an der vermeintlichen Zerrung herum.

Die verlockende Aussicht auf ein tägliches Training erweist sich für Stefan Tigler danach auch eher als Trugschluss. „Ich habe unterschätzt, was es heißt, nach neun Stunden Arbeit noch zum Training zu gehen“, räumt der Weseler ein. Die Freude auf die Einheiten, wie es sie grundsätzlich beim Weseler TV gab, ist nicht mehr vorhanden. „Es war einfach nicht das, was ich mir unter einem Hobby vorgestellt habe.“ Während seiner Zeit in Leverkusen kommt der heute 23-Jährige nicht über eine Höhe von 2,06 Metern hinaus.

Nur noch auf die Wochenenden gefreut

Doch es ist nicht nur die sportliche Unzufriedenheit, die ihm fern der Heimat zu schaffen macht. „Die Ausbildung war auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte“, erinnert sich Tigler. Privat läuft es ebenfalls nicht richtig rund, ihm fehlen die Freunde – der Anschluss in Leverkusen klappt längst nicht so wie zu Haus. „Ich wurde zunehmend unzufriedener und habe mich fast nur noch auf das Wochenende gefreut“, schildert der Ex-Leichtathlet seine damalige Gemütslage. Teilweise reißt er die knapp 100 Kilometer sogar unter der Woche ab, um in Ginderich ein bisschen persönliches Glück aufzutanken.

Die Höhepunkte bei Bayer, die Trainingslager in Südafrika oder auf Lanzarote, können das sonstige Unwohlsein von Stefan Tigler nicht kompensieren. Der Hochsprung wird auch eher zur Qual, die Freude am Sport kommt nicht wirklich zurück. Es klappt wenig. „Irgendwie war der Wurm drin, ich bin daran fast verzweifelt. Als ob ich den Hochsprung komplett verlernt hätte“, beschreibt der Gindericher die für ihn frustrierende Zeit. Im Sommer 2017 zieht er die Reißleine, beendet die Zeit in Leverkusen.

Mit seinem ehemaligen Trainer beim Weseler TV – Roman Buhl ist mittlerweile als Coach beim LAZ Rhede beschäftigt – nimmt Stefan Tigler Kontakt auf. Dieser vermittelt ihm eine Stelle in Bocholt, wo der Weseler die Ausbildung beenden kann. Zugleich begibt sich Tigler wieder unter Buhls sportliche Fittiche. Die Erinnerungen an die Jahre in Wesel unter Roman Buhl beflügeln den Schritt. „Beim WTV hatte ich meine schönste Zeit“, sagt Stefan Tigler rückblickend. Dies habe an den Freunden im Verein, dem familiären Umfeld und der Beziehung zum Coach gelegen. „Ihm konnte ich nichts vormachen. Er wusste immer, was mit mir los war.“

Leichtathletik ist weiterhin nur ein Kampf

Doch Rhede wird nicht zu einer Blaupause Wesels. Stefan Tigler kennt zwar die Trainingskollegen, mit einigen ist er auch befreundet („Das ist für mich sehr wichtig, ich pushe mich super gerne für andere“), aber er kann die Zeit nicht zurückdrehen. Der Spaß an der sportlichen Betätigung kehrt zwar schnell zurück. „Allerdings war es irgendwie weiter nur ein Kämpfen“, erzählt der ehemalige Leichtathlet. Er versucht sich in Rhede mal über die 400-Meter-Hürden, dies bringt jedoch die notwendige Lockerheit für den Hochsprung nicht zurück.

Stefan Tigler schwenkt mit dem Ende der Ausbildung im kaufmännischen Bereich auch beruflich um. Er will handwerklich tätig sein, im August 2018 beginnt er eine Lehre als Elektriker. „Das ist ein super Job, der mir total gefällt“, schwärmt Tigler. Zeitgleich hängt er die Leichtathletik-Karriere an den Nagel. Allein schon aus zeitlichen Gründen – Tigler lebt wieder in Ginderich, die Arbeitsstelle ist in Uedem, das Training in Rhede. „Die Entscheidung aufzuhören war überhaupt nicht leicht. Da sind viele Tränen geflossen, schließlich war es auch eine super schöne und erfolgreiche Zeit als Leichtathlet.“

Erst mit elf Jahren zur Leichtathletik gekommen Die Anfänge des Stefan Tigler in Sachen Leichtathletik begannen verhältnismäßig spät. Bereits elf Jahre zählte der Gindericher, als er sich dem Weseler TV anschloss. Sein damaliger Sportlehrer an der Realschule Wesel-Mitte, Hans Boßerhoff, nahm maßgeblichen Einfluss. „Er hat mich zum WTV geschickt mit der Aufforderung, es zu versuchen – sonst bekäme ich die Note 1 nicht mehr“, erinnert sich Tigler. Zunächst betrieb er viel Fünfkampf, aber „es war klar, dass dies irgendwann auf den Hochsprung hinauslaufen würde“. Bei den Bundesjugendspielen hatte er 2007 im Auestadion erstmals Hochsprung in Angriff genommen – mit 1,39 Meter als Resultat. „Anfangs sah das wohl total bescheuert aus. Mein erster Trainer Rolf Messerschmidt hat gesagt, ich sähe wie ein Cowboy aus“, so Tigler. Dies änderte sich allerdings schnell, auch wenn die Technik nie zu den Stärken des Hochspringers zählte. Die lagen in ganz anderen Bereichen. „Das waren die Geschwindigkeit und Beinkraft“, erzählt er. Kein Wunder, dass er auch drei DM-Titel (zwei mit SG Rhede/Sonsbeck/Wesel, einer mit Bayer 04 Leverkusen) in Sprintstaffeln gewann.

So ganz ohne Sport geht es für ihn aber auch nicht. Ein bisschen kickt er noch beim SV Ginderich in der Kreisliga C. Den Hochleistungssport hat er beiseitegelegt, ein Comeback trotz gerade mal 23 Jahren ist unwahrscheinlich. „Ich bin total glücklich, wie es im Moment läuft.“ Sogar als „König von Ginderich“ kann er sich derzeit bezeichnen. Im vergangenen Jahr wird er Schützenkönig der St.-Antonius-Junggesellen-Schützenbrüderschaft 1643 Ginderich. So kommt eine weitere Auszeichnung zu den drei DM-Titeln mit der 400-Meter-Staffel und den zwei nationalen Erfolgen als Solosportler im Hochsprung hinzu.

Im Rückblick werden das Jahr 2015 und der Wechsel nach Leverkusen zum Wendepunkt von Stefan Tiglers sportlicher Laufbahn. „Ich würde dies vielleicht nicht noch mal machen. Aber ich bereue es nicht, es war kein Fehler“, sagt er. Jetzt hat der Gefühlsmensch scheinbar seine idealen Lebensumstände gefunden – fernab jeglichen Leistungssport-Gedankens.