Zwei Ex-Kollegen von Mesut Özil übernehmen SV Schermbeck

Nach wochenlangem Spekulation rund um die Trainer-Personalie haben die Verantwortlichen des SV Schermbeck die Katze aus dem Sack gelassen. Neuer Cheftrainer der Oberliga-Kicker der Rot-Weißen wird ab Sommer dieses Jahres Sleiman Salha, der damit die Nachfolge von Thomas Falkowski antritt, dessen zum Saisonende auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Ihm zur Seite steht als neuer Co-Trainer Christopher Pache.

Sleiman Salha, der neue Verantwortliche auf der Bank, kennt den Verein schon seit einigen Jahren: Der 31-Jährige coacht bereits seit 2018 die Zweitvertretung des SVS. „Wir hatten am Ende zwei sehr ernsthafte Kandidaten für das Traineramt”, sagt Michael Steinrötter. „Letztlich haben wir die beiden Profile gegeneinander abgewogen und uns für die interne Lösung entschieden, weil Salha die Strukturen im Verein ebenso kennt wie die Spieler der Oberliga-Mannschaft.”

„Zudem hat Sleiman auch den nötigen Stallgeruch”

Dabei legt der Vorsitzende der Schermbecker Fußballer Wert darauf, dass es eine Entscheidung für Salha, aber nicht gegen den zweiten Bewerber gewesen sei. Letztlich habe die Spielphilosophie des 31-jährigen Coaches den Ausschlag gegeben, mit der er über die eineinhalb Jahres seines Wirkens bereits eine unterbaufähige U 23 entwickelte, die er von der B- in die A-Liga führen konnte und mit der er in der aktuellen Spielzeit auch dort um den Aufstieg mitspielt. „Sein Geschwindigkeitsfußball, sein Kurzpassspiel und sein Offensivdrang sollen nun auch der ersten Mannschaft zugute kommen”, so Steinrötter. „Zudem hat Sleiman auch den nötigen Stallgeruch.”

Kreuzbandriss beendet Salhas aktive Laufbahn

Salha selbst begreift die neue Aufgabe als große Herausforderung und freut sich auf sein neues Amt. „Das ist ein großer und guter Schritt für mich, ein tolles Angebot, dass ich gerne angenommen habe”, so der Falkowski-Nachfolger, der einst beim SV Dorsten-Hardt als Kicker Landesliga- und Westfalenliga-Erfahrung sammelte, bevor 2012 ein Kreuzbandriss seine Karriere beendete. „Ich bringe natürlich mein eigenes Konzept mit, allerdings ist aktuell nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu reden”, sagt Salha. „Zum einen hat die Oberliga-Mannschaft mit Falkowski noch viel vor, zum anderen wollen wir mit der U 23 A-Liga-Meister werden.”

Er wird Co-Trainer unter der Regie von Sleiman Salha: Christopher Pache, der vom Bezirksligisten SV Herbede kommt und schon mal die A-Junioren des SVS coachte. Foto: Barbara Zabka /FFS

Mit Christopher Pache wechselt auf die Co-Trainer-Position jemand, der auch schon mal in Diensten des SV Schermbeck stand. Er kommt vom Bezirksligisten SV Herbede und trainierte bereits in der vergangenen Saison die A-Jugend des SV Schermbeck. Pache und Salha kennen sich bereits seit ihrer Jugendzeit, als sie gemeinsam für die U 17 von Rot-Weiß Essen spielten und in einer Mannschaft mit Mesut Özil Westdeutscher Meister wurden. „Er war mein absoluter Wunschkandidat”, so Salha über Pache, der darauf verweist, dass noch ein zweiter Co mit Schwerpunkt Videoanalyse angeworben werden soll. „Wir sind da in guten Gesprächen.”

Fünf Akteure mit Bedenkzeit

Durch die Trainerentscheidung ist nun auch der Weg frei, um die letzten offenen Fragen in Sachen Kaderplanung abzuschließen. Fest steht, dass neben Dominik Milaszewski und Dominik Göbel auch Gökhan Turan und die beiden Rudolph-Brüder Kevin und Patrick den Verein verlassen werden. Offen ist noch die Zukunft von Sandro Poch, Nikolaj Zugcic, Marek Klimczok, Aldin Hodzic und Keeper Tim Krückemeier. Alle fünf Akteure hatten sich Bedenkzeit ausgebeten, um die Entscheidung in der Trainerfrage abzuwarten. „Wir haben noch ein wenig Gesprächsbedarf”, so Steinrötter, „werden aber alle Fragen in der Kaderplanung mit unserem neuen Coach abstimmen.”

Mehr Artikel zum Sport aus Wesel, Hamminkeln und Schermbeck Salha, der im September die DFB-Elite-Lizenz erwerben möchte, will auch künftig die Arbeit mit jungen Spielern forcieren. Wichtig ist ihm – und auch Steinrötter – das Thema Identifikation. Deshalb will der Oberligist seine Bemühungen verstärken, Schermbecker Talente, die andernorts bereits ihre Klasse nachgewiesen haben, wieder in den Verein zurückzuholen. „Diese Spieler beobachten wir sehr genau”, sagt der Vorsitzende der kickenden Zunft, der seinem neuen Coach zudem einen klaren Auftrag erteilt. „Der SVS soll in der Oberliga bleiben.”