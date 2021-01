Zwei weitere Neuzugänge im Sommer für Blau-Weiß Dingden

Hamminkeln Der ambitionierte Fußball-Landesligist Blau-Weiß Dingden bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Saison.

Fußball-Landesligist SV Blau-Weiß Dingden feilt weiter an seinem Kader für die kommende Saison und konnte dafür die nächsten beiden Neuzugänge von einem Wechsel zum Mumbecker Bach überzeugen. Torwart Marc Tebroke und Abwehrspieler Henning Schroer tragen ab Sommer blau-weiß.

„Auf der Torwartposition sind wir bestens gerüstet, auch fürs Training, wo ja immer mal einer nicht kann“, erläutert Dirk Juch. Der Dingdener Trainer weiß natürlich auch, dass der aktuell Tabellenzweite mit Sebastian Buers bereits einen der besten Torhüter der Landesliga zwischen den Pfosten hat. Zudem bleibt auch Patrick Liebrand, der über einen Wechsel zur DJK Rhede nachgedacht hatte, in Dingden.

Juch: "Sind im Torwartbereich sehr gut aufgestellt"

„Sebastian und Paddy bilden seit Jahren – mit einer Saison Unterbrechung – ein gutes Team, künftig haben wir drei Keeper, die dann hoffentlich ein gutes Trio bilden“, so Juch. „Wir hatten mit Marc schon im letzten Jahr kurz Kontakt. Wir wollten einen Spieler, der sich dem Konkurrenzkampf stellt, aber auch nicht sofort in den Sack haut, wenn er nicht spielt“, sagt Juch. „Ich denke, dass unsere Torhüter von der Erfahrung vom Marc profitieren werden. Zudem haben wir mit Thorsten Albustin ja auch noch einen sehr kompetenten Torwarttrainer, so dass ich uns da wirklich sehr gut aufgestellt sehe.“

Tebroke (31) wechselte 2014 von Borussia Bocholt zum VfL Rhede und bestritt dort bis zum Sommer 2018 insgesamt 22 Oberliga- und 61 Landesliga-Partien. „Er hätte weiter höherklassig spielen können, ist aus familiären Gründen aber kürzergetreten“, erläutert Juch.

Tebroke: "Ich nehme die Herausforderung an"

Erfolgreich war Tebroke dennoch, stieg mit A-Ligist DJK TuS Stenern in die Bezirksliga auf. Zuletzt lief er dort aber nur noch für die Altherren auf. Nun wird Tebroke aber noch einmal neu angreifen. „Es juckt einfach wieder in den Fingern“, sagt er.

Ihm ist bewusst, dass BW Dingden in Buers bereits einen sehr guten Torhüter hat. „Ich nehme die Herausforderung aber an. Ich werde sehen, dass ich wieder fit werde, und dann wollen wir sehen, was Johannes so drauf hat“, so Tebroke weiter. Er räumt aber ein, dass er zunächst wegen seines Schichtbetriebs in Sachen Training noch etwas eingeschränkt sein wird.

Buers: "Es geht darum, uns als Mannschaft besser zu machen"

Laut Rainer Ahlers, Sportlicher Leiter der BWD-Kicker, war Buers von Beginn an bei den Planungen, einen weiteren Torhüter zu holen, eingebunden. „Die Verantwortlichen basteln fleißig an einem guten Kader, und da zählen auch die Torhüter dazu. Schließlich geht es darum, uns als Mannschaft besser zu machen“, sagte Buers. Es könne sich ja auch immer ein Torhüter verletzen. „Umso besser ist es, dass wir nun mit Patrick, Marc und mir gut aufgestellt sind“, so Buers weiter. Das sieht auch Ahlers so. „Alle drei werden sich hoffentlich noch einmal steigern und gegenseitig befruchten“, fügt er hinzu.

Ahlers ist außerdem froh darüber, dass sich Henning Schroer für BW Dingden entschieden hat. Der Abwehrspezialist ist nach Mauritz Varwick und Florian Girnth bereits Zugang Nummer drei vom Ligarivalen VfL Rhede. „Seine Ausbildung ist hervorragend. Wir glauben, dass in ihm erhebliches Potenzial steckt“, sagt Ahlers über den 23-Jährigen, der zwischen 2010 und 2016 beim MSV Duisburg und FC Schalke 04 ausgebildet wurde. Nach einem Kreuzbandriss folgte 2017 der Wechsel zum 1. FC Bocholt, bei dem sich Schroer aber nicht durchsetzen konnte. 2018 ging es daraufhin zum VfL Rhede.

„Henning kann in der Abwehr alles spielen, auf der rechten und linken Seite sowie in der Innenverteidigung. Er freut sich auf die neue Herausforderung und stellt sich der Konkurrenz. Er wohnt in Bocholt und wird auch dreimal die Woche trainieren können. Das ist natürlich sehr positiv“, sagt Juch.

Weirathers Karriereende nicht in Stein gemeißelt

Der Trainer zählt durch: „Unser Kader für die nächste Saison umfasst damit 20 Feldspieler und drei Torhüter. Zwei Feldspieler sollen noch dazukommen.“ Aber auch intern gibt es dafür noch Möglichkeiten. Zwar hatte Julian Weirather zu Beginn der Saison erklärt, dass dies seine letzte Spielzeit sein würde. „Aber mit so einer Saison, gerade im Hinblick darauf, dass wir vielleicht nicht mehr viele Spiele machen werden, möchte er sich auch nicht verabschieden“, so Juch. „Und wenn er weitermachen möchte, ist er natürlich weiterhin herzlich willkommen.“

Zudem denken die Blau-Weißen darüber nach, Talent Tim Vehns in seinem dann zweiten A-Jugend-Jahr mit einer Senioren-Spielgenehmigung auszurüsten. „Aber auch da müssen wir die Gesamtentwicklung abwarten, derzeit haben wir bei solchen Entscheidungen keine Eile“, so Juch.