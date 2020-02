Zweitligist SV Blau-Weiß Dingden ist wild auf Berlin

Aus dem unfreiwillig freien Wochenende machte der SV Blau-Weiß Dingden eine Tugend. Die Zweitliga-Volleyballerinnen nutzten nach dem Spielausfall gegen Essen die gewonnene Zeit, um unter anderem das ein oder andere lästige Wehwehchen auszukurieren. Aber auch, um Spannung für das nun anstehende schwere Heimspiel gegen den BBSC Berlin (Samstag, 18.30 Uhr) aufzubauen. „Wir haben jetzt eine Woche nicht gespielt und sind richtig wild darauf, endlich wieder loszulegen. Wir freuen uns auf das Spiel“, sagt Marinus Wouterse.

Verändertes Personal

Von der recht klaren 0:3-Hinspielniederlage lässt sich der BWD-Trainer nicht Bange machen. Auch will er aus dem zurückliegenden Aufeinandertreffen keine Schlüsse für das anstehende Duell ziehen. „Die beiden Spiele lassen sich nicht wirklich vergleichen“, findet der Niederländer. Da wäre zum einen der Umstand, dass seinem Team diesmal nicht die lange Anfahrt in den Knochen stecken wird. Auch ist die Mannschaft personell anders aufgestellt. Seinerzeit fehlte Katrin Kappmeyer und auch Greta Klein-Hitpaß war im Hinspiel noch nicht dabei. „Außerdem sind wir zuhause immer etwas stärker. Deshalb sind die beiden Spiele nicht vergleichbar“, so Wouterse.

Mit der Favoritenrolle können sich die Dingdenerinnen gegen den starken Tabellenzweiten so oder so nicht schmücken. Das weiß auch Marinus Wouterse, der die Vorzüge des Teams aus Köpenick kennt: „Sie haben eine sehr gute Mittelachse und einen starken Block. Wir dürfen nicht in die Falle tappen, dass wir die Bälle in den Block schlagen. Das wird eine schwere Aufgabe.“ Hinzu kommt, dass die Gäste auch auf der Zuspielerposition bärenstark besetzt sind. Auch da wird BWD auf der Hut sein müssen. „Wir brauche einen starken Aufschlag, um sie in der Annahme unter Druck zu setzen“, so Wouterse. So soll das starke Zuspiel gebremst werden. Eine weitere Zutat für das mögliche Erfolgsrezept soll die eigene Abwehr sein. Wouters: „Wir haben eine gute Abwehr. Ich hoffe, dass wir den ein oder anderen Ball vom Boden kratzen werden. Berlin hat eine sehr gute Mannschaft, sie stehen nicht umsonst da oben.“

Termin für das Nachholspiel gefunden

Das am vergangenen Wochenende aufgrund eines Wassereinbruchs in der Sporthalle Bergeborbeck abgesagte Spiel gegen den VC Allbau Essen wird aller Voraussicht nach im März nachgeholt. Als wahrscheinlicher Termin steht derzeit der 13. März im Raum. Beginn der Partie am Freitagabend ist 20 Uhr. Eine Bestätigung durch die Volleyball-Bundesliga steht allerdings noch aus. Zwei Tage später sieht der Spielplan für den SV BW Dingen ein Auswärtsspiel beim VfL Oythe im niedersächsischen Vechta vor.

Derweil können auch die Essener Volleyballerinnen aufatmen. In ihrer Heimspielstätte darf wieder gespielt werden, die Halle ist freigegeben. Einen dankbaren Gruß richtete der Klub auf seiner Homepage Richtung Hamminkeln. Dort heißt es: Ein Dankeschön geht an den Mannschaftsverantwortlichen des SV Blau-Weiß Dingden, Dirk Kappmeyer, für die kurzfristige und problemlose Einigung.