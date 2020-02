Witten. Der Wittener TV liefert sich mit Brambauer eine Zitterpartie – macht aber in der entscheidenden Phase diesmal nicht die entscheidenden Fehler.

25:23 – der Wittener TV hat dazugelernt und siegt wieder

Der Wittener TV hat nach sechs Niederlagen in Folge in der Handball-Landesliga endlich wieder gewonnen. Das 25:23 (12:8) über den VfL Brambauer war im Kampf um den Klassenerhalt immens wichtig. Starke Torhüterleistungen von Lukas Kell und Sebastian Pohl bildeten die Grundlage zu diesem Sieg, der allerdings in der Endphase wieder zu einer Zitterpartie wurde.

Zunächst entwickelte sich ein Spiel, wie man es zwischen zwei Tabellennachbarn erwarten konnte. Nach 22 Minuten lagen die Gäste zwar mit 7:6 in Front, doch dann setzten die Rust-Handballer zu einem Zwischenspurt an.

Latte, Pfosten, Keeper – der WTV verzweifelt vor dem Tor

Fünf Tore in Folge brachten eine 11:7, und auch zu Pause lagen die Wittener noch mit 12:8 vorn. Doch nach dem 15.10 (35.) folgte das Tief, das typisch für das Wittener Spiel der letzten zwei Monate ist.

Wittens Pressesprecher Jan Felix-Löffler verzweifelte: „Wir haben den Torhüter warm geschossen und etliche Male Latte und Pfosten getroffen.“ Der VfL Brambauer glich in der 48. Minute zum 18:18 aus und kurz darauf hieß es 20:20.

Fast bis zur Sirene müssen die Wittener zittern

Kevin Brecht war am Kreis stark, traf siebenmal und war damit der beste Torschütze des Wittener TV.

Doch die Wittener behielten in diesem Spiel die Nerven und verwandelten zwei Siebenmeter zum 22:20. Brambauer ließ nicht locker, verkürzt in der Schlussminute auf 24:23, aber 19 Sekunden später fiel die Entscheidung.

Löffler war nach dem Schlusssirene erleichtert: „Wir sind eine Situation gekommen, in der wird zuletzt immer die Spiel verloren haben. Da haben die Jungs draus gelernt und den Sieg über die Zeit gerettet.“

>> SO HABEN SIE GESPIELT:

WTV: Kell, Pohl, Oliver Weber, Axel Weber (1), Wenzel (2), Dirk Oberbossel (2), Jonas Oberbossel (3), Kutsch (2), Brecht (7), Winter (3), Lieberwirth (1), Habermann (3), Mohri (1).