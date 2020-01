5:2 im Test: Der TuS Heven überzeugt mit schweren Beinen

Wieder zwei Tore kassiert, wieder fünf geschossen, wieder ist der Trainer glücklich: Der TuS Heven überzeugte im zweiten Test gegen den SC Obersprockhövel II. Und Thorsten Kastner konnte einiges ausprobieren, probierte Leute auf ungewohnten Position aus.

So schob er seine Spieler über die ganze Spielzeit immer wieder umher. Gökhan Yaman und Besim Kasumi durften sich vor der Abwehr ausprobieren, Christoph Rölleke spielte vorne rechts.

Kastner wappnet sich auch für Notfälle in der Rückrunde

„Wir sind einfach in der Testphase, um ein paar Sachen auszuprobieren, falls wir in der Saison mal dazu gezwungen werden, umzustellen“, erklärte Kastner seine Rochaden.

5:2 endete die Partie: Ibrahim El-Lahib traf vor der Pause, Demir Tumbul, Nikolai Nehlson und Laurenz Wassinger stellten bis zur 70. Minute auf 4:0. Dass es dann innerhalb von zehn Minuten zwei Gegentore gab, wollte Kastner nicht zu hoch bewerten.

Schwere Beine sorgen für späte Gegentore

„Klar ist das ärgerlich“, meinte er, „aber die Jungs waren einfach kaputt und die Konzentration hat nachgelassen. Wir hatten am Abend vorher eine Spinning-Einheit, die etwas härter war. Und dafür war die Leistung sehr ordentlich. Und wir haben ja auch noch drei Wochen.“

Nikolai Nehlson sorgte in der Schlussminute für den 5:2-Endstand, so dass am Ende das gleiche Endergebnis stand wie schon zuletzt gegen Castrop-Rauxel.

Sonntag gegen den aufgerüsteten TuS Bövinghausen

Am Sonntag wartet schon der nächste Test gegen den Ex-Klub von Thorsten Legat, den TuS Bövinghausen. Das wird deutlich knackiger für Heven – der Klub aus Dortmund spielt um den Aufstieg in die Westfalenliga und hat im Winter mit einigen Spielern aus der Ober- und Regionalliga aufgerüstet.

„Wir werden zwar weiter Sachen ausprobieren. Ich hoffe aber, dass das ein erster richtiger Härtetest wird“, sagt Kastner. „Die haben schon eine richtig gute Mannschaft.“ Anstoß ist dann um 14.30 Uhr am Haldenweg.