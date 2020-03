Abwehrchefin bleibt SG ETSV Ruhrtal Witten erhalten

Witten. Oberligist SG ETSV Ruhrtal erwartet am Sonntag den Tabellenvierten aus Everswinkel. Abwehrspezialistin Jessica Hackerts bleibt in Witten.

Nach rund zwei Dritteln der Oberliga-Saison klammern sich die Handballerinnen von der SG ETSV Ruhrtal weiterhin vehement an den drittletzten Tabellenplatz. Das würde am Ende der Spielzeit zum erhofften Klassenerhalt reichen. „Wir werden schon noch unsere Spiele gewinnen“, sagt Trainer Daniel Buff - ob das schon am Sonntag (16.30 Uhr, Kreissporthalle) gegen den SC DJK Everswinkel gelingt? Es wäre eine Überraschung.

Denn das Hinspiel im Münsterland war ziemlich lehrreich für die Ruhrstädterinnen - es setzte eine 15:27-Niederlage. So wenige Treffer warfen die Buff-Schützlinge in keiner anderen Partie der Spielzeit 2019/20. „Für mich ist das eine der stärksten Mannschaften in dieser Liga“, so der SG-Coach anerkennend. Vor allem im Rückraum sei der aktuelle Tabellenvierte herausragend besetzt, die SC-Spielerinnen beiden Halbpositionen seien brandgefährlich. Auch auf Rechtsaußen verfüge Everswinkel über eine Akteurin der gehobenen Oberliga-Klasse, ähnlich sieht es zwischen den Pfosten aus. „Die Torfrau ist wirklich bärenstark“, so Buff. Es komme auf jeden Fall „ein richtig dicker Brocken“ auf die SG-Frauen zu. Mit der kernigen, resoluten 6:0-Deckung der Everswinkler Damen hatte Witten erhebliche Probleme.

Personalmisere zwingt zur Absage der Montagseinheit

Wechselt im Sommer überraschend zum ASC 09 Dortmund: SG-Rechtsaußen Julia Eckardt. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Da passt es dem Trainer rein gar nicht, dass sich die SG ETSV Ruhrtal derzeit mit einigen internen Problemen herumschlagen muss. Vor allem die Verletzten-Situation ist knifflig - am Montag hatten die Wittenerinnen sogar das Training ausfallen lassen müssen, am Donnerstag gibt’s eine gemeinsame Einheit mit der Landesliga-Reserve. „Kranke, Verletzte, Urlauber - im Moment kommt hier einfach alles zusammen“, klagt Buff.

Die Auswahl an Spielerinnen für die Partie gegen Everswinkel fällt deshalb auch nicht zu üppig aus. Immerhin kann Maike Behler trotz Rückenproblemen mitwirken, auch Norina Migat ist fest eingeplant. Verena Löffler hilft noch einmal im Rückraum aus, Kathrin Lünemanns Schulterblessur ist aber noch nicht ausgestanden.

Julia Eckardt wechselt zum Ligarivalen ASC 09 Dortmund

Unterdessen gibt es wieder Nachrichten in Sachen Planung für die kommende Saison. So hat Abwehrchefin Jessica Hackerts, ein eigentlich unverzichtbarer Faktor in Buffs Team, inzwischen für ein weiteres SG-Jahr zugesagt. „Das ist sehr wichtig für uns“, freut sich der Coach über diese Personalie. Derweil hat ihn aber Rechtsaußen Julia Eckardt davon in Kenntnis gesetzt, dass sie den Verein verlassen und sich Ligarivale ASC 09 Dortmund anschließen wird. Folglich wird sich der Wittener Trainer neben einer weiteren Verstärkung für den Rückraum auch nach einer weiteren Flügelflitzerin (möglichst Linkshänderin) umschauen müssen.