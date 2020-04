Aufstiegshoffnungen der FSV-Jugend hängen am seidenen Faden

Es bleibt nichts als Warten. Die Fußballer lernen aktuell, was es heißt, geduldig zu sein. Wird die Saison annulliert? Wird sie abgebrochen? Wenn ja, wie wird mit dem Auf- und dem Abstieg umgegangen? Ein Verein, der von diesen Fragen ganz besonders betroffen ist, ist der FSV Witten.

Denn gleich zwei Jugendmannschaften des FSV steckten vor der coronabedingten Pause mitten im Aufstiegsrennen. Nun drohen die großen Träume der höheren Liga zu platzen.

A-Jugend ist in der Verfolgerrolle

FSV Witten wird in Husemannhalle Stadtmeister der B-Junioren Die Mannschaft von TuS Stockum, in weiß/schwarz, spiellt gegen die Mannschaft von FSV Witten 2, in orange/schwarz am 25. Januar 2020 bei der Fußball Stadtmeisterschaft der B-Junioren um den Sparkassen-Cup in der Husemannhalle an der Ardeystraße in Witten. FSV Witten 2 gewinnt mit 5:1 und ist somit Dritter der Stadtmeisterschaft.

FSV Witten wird in Husemannhalle Stadtmeister der B-Junioren Zahlreiche Zuschauer kommen am 25. Januar 2020 zu der Fußball Stadtmeisterschaft der B-Junioren um den Sparkassen-Cup in der Husemannhalle an der Ardeystraße in Witten.

FSV Witten wird in Husemannhalle Stadtmeister der B-Junioren Die Mannschaft von SV Bommern 05, in grün/schwarz, spielt gegen die Mannschaft von FSV Witten 1, in blau/weiß, am 25. Januar 2020 bei der Fußball Stadtmeisterschaft der B-Junioren um den Sparkassen-Cup in der Husemannhalle an der Ardeystraße in Witten. FSV Witten 1 gewinnt das Spiel mit 2:0 und ist somit neuer Stadtmeister der B-Junioren.

FSV Witten wird in Husemannhalle Stadtmeister der B-Junioren Spielr von FSV Witten gratulieren einander am 25. Januar 2020 bei der Fußball Stadtmeisterschaft der B-Junioren um den Sparkassen-Cup in dedr Husemannhalle an der Ardeystraße in Witten.

FSV Witten wird in Husemannhalle Stadtmeister der B-Junioren Edin Kaplan, im Vordergrund links, Mannschaftsführer von FSV Witten, erhält die Siegerurkunde und den Pokal aus den Händen von Roland Kühnemann, im Vordergrund rechts, am 25. Januar 2020 bei der Fußball Stadtmeisterschaft der B-Junioren um den Sparkassen-Cup in der Husemannhalle an der Ardeystraße in Witten. FSV Witten ist neuer Stadtmeister der B-Junioren.

Die A-Junioren der Blau-Weißen standen in der Kreisliga A auf Rang zwei, nur zwei Zähler hinter dem ungeschlagenen Tabellenführer FC Altenbochum. „Es ist häufig in den Jugendligen so, dass es zwei, drei starke Teams an der Spitze gibt und die direkten Duelle, von denen noch welche ausstehen würden, entscheiden über den Aufstieg“, sagt Johannes Gabriel, der Sportliche Leiter des FSV und zugleich Trainer der A-Jugend.

Sollte die Saison abgebrochen werden, wäre die lange, gemeinsame Zeit in der Fußballjugend von jetzt auf gleich beendet. Ein schöner Abschluss der prägenden vergangenen Jahre wäre den Teams genommen. „Das ist schon traurig“, sagt auch Gabriel. „Wir haben Spieler bei uns, die ihre letzte Jugendsaison genießen und möglicherweise mit einer Meisterschaft krönen wollten. Nun werden sie vermutlich herausgerissen“, so Gabriel, der noch ein weiteres Problem anspricht, sollte die Spielzeit doch im Herbst zu Ende gebracht werden. „Einige Jugendspieler stehen ja schon bei Seniorenteams im Wort oder auch unter Vertrag.“

U14 führt die Tabelle unangefochten an

Noch bitterer wäre ein Abbruch ohne Aufsteiger für die U14 des Klubs. Die führt die Kreisliga B mit zwölf Punkten Vorsprung vor Adler Riemke an, hat alle bisherigen 13 Saisonspiele gewonnen. „Sie kann eigentlich nur noch rechnerisch eingeholt werden. Da haben wir schon damit geplant, dass sie nächste Saison eine Liga höher spielen.“

Trainer Peter Avermann-Kaufmann ergänzt: „Das Warten ist schon ziemlich groß, die Jungs fragen auch immer nach.“ Dass sein Team aufsteigt, steht für den Trainer außer Frage. „Ich denke, dass sie die Tabelle einfrieren werden, dass es keine Absteiger gibt aber dass wir aufsteigen. Aber wir hängen völlig in der Luft. Wir verlieren Planungssicherheit, weil man noch nicht weiß, in welcher Liga wir spielen werden.“ Das sei auch für etwaige Verstärkungen entscheidend.

Es laufen Gespräche, es gibt Konferenzen

Wie es in der Jugend weitergeht, ist genauso ungewiss wie bei den Senioren. Aktuell laufen Gespräche und es gebe Konferenzen, sagt Gabriel. „Es könnte sein, dass es noch eine andere Regelung sein wird, als bei den Senioren. Da bin ich sehr gespannt“, so der Sportliche Leiter, der weiß, dass es eine „sehr schwierige Situation ist. Wir wollen auch nicht in der Haut der Entscheider stecken. Ich registriere, dass sie sich sehr viel Mühe geben.“

Nichtsdestotrotz wäre es für Gabriel und sein Team einfach „traurig, wenn die Saison abgebrochen werden sollte und die Teams nicht aufsteigen. Das würde uns schon ziemlich zurückwerfen.“