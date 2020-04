BCC Witten: Lindemann vermutet vorzeitiges Saisonende

Noch immer herrscht auch in der Billard-Bundesliga keine Klarheit darüber, ob und wann die Saison 2019/20 zu Ende gespielt wird. Vom nationalen Verband müsste da bald eine verlässliche Aussage getroffen werden, erwartet längst auch Ronny Lindemann vom BCC Witten.

Fünf Partien stünden noch aus für die Dreiband-Asse des Clubs aus der Ruhrstadt. Die in dieser Saison bislang eine wirklich gute Bilanz hingelegt haben. Von den 13 absolvierten Partien haben Lindemann und Co. lediglich drei verloren, stehen in der momentanen Tabelle auf dem zweiten Platz hinter Spitzenreiter , der sich noch bei den Crengeldanzern vorzustellen hätte. „Wir rechnen natürlich nicht damit, noch Deutscher Meister werden zu können“, gibt sich Lindemann keinerlei Illusionen hin. „Wir waren mit dem Ziel in die Saison gegangen, eine Medaille zu holen - das ist durchaus machbar.“

Lindemann könnte sich niederländische Regelung als Vorbild vorstellen

Allerdings ist der 39-Jährige eher verhalten optimistisch, dass es noch zu einem regulären Ende der Spielzeit wird kommen können. „Ich rechne eher damit, dass es die Deutsche Billard-Union so handhaben wird, wie es die Niederländer getan haben“, so der ehemalige Deutsche Meister. Im Nachbarland hatte man die Serie vorzeitig beendet, es erfolgte keine Wertung - also gab es weder Meister noch Absteiger. „Dagegen haben allerdings einige protestiert“, sagt der Sportliche Leiter des .

Für ihn persönlich ist die Billard-Zwangspause ein besonders schwerer Schlag, denn der Sport ist für Lindemann zugleich wichtiger Broterwerb. Folglich hat der Spitzenspieler aktuell auf diesem Sektor auch keinerlei Einnahmen. Im Sommerhalbjahr ist er Mitarbeiter der Wittener Stadtwerke, hat dadurch sein festes Einkommen.

Hofft auf eine baldige Wiederaufnahme der Billard-Saison: Wittens Topspieler Ronny Lindemann. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

Zweite Mannschaft des BCC Witten hätte noch sechs Pflichtspiele

„Da in unserer Bundesliga die wenigsten Spieler Billardprofis sind, würde eine Verlängerung der Saison bis in den Sommer hinein nicht ganz so gut ankommen. Dann ist für viele nun mal Urlaub angesagt“, stellt Ronny Lindemann klar. Auch werden im August turnusmäßig schon wieder die Deutschen Pokalmeisterschaften ausgetragen - terminlich würde es dann ziemlich eng. Die Westfalenmeisterschaften waren bereits abgesagt worden, dabei wären diese als Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft von großer Bedeutung.

Auch die zweite Mannschaft des BCC Witten (derzeit als Aufsteiger guter Fünfter in der 2. Liga Nord) hätte noch sechs Partien zu absolvieren - hier wäre der 19. April der regulär letzte Spieltag.