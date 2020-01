Beim ASC Dortmund: Wenig Hoffnung für SG ETSV Ruhrtal Witten

Große Zuversicht strahlt Daniel Buff nicht aus. Der Trainer der Oberliga-Handballerinnen der SG ETSV Ruhrtal Witten gibt für das Auswärtsspiel beim ASC 09 Dortmund vor: „Wir wollen lange mithalten.“ Die bescheidene Aussicht liegt zum einen an der Situation seiner Mannschaft – aber auch am Gegner.

Die Gastgeber aus Aplerbeck (Anwurf an der Schweizer Allee in Dortmund ist Sonntag um 17 Uhr) machen es Trainer Daniel Buff nämlich schwer, seine Mannschaft gezielt vorzubereiten. Einzelne taktische Ideen hat er zwar, aber ein einfaches Rezept gibt es nicht.

„Der ASC ist auf jeder Position so stark besetzt, dass man nicht sagen kann: Wir konzentrieren uns auf eine oder zwei Spielerinnen. Das würde nur unsere Abwehr auseinanderziehen und die anderen, die da rumlaufen, sind auch noch richtig stark“, erklärt Buff.

Kein Risiko bei Spielmacherin Lünemann

Schon das Hinspiel war eine klare Sache, 21:32 verloren die Wittenerinnen beim Saisonauftakt in der Kreissporthalle.

Die Personalsituation macht wenig Grund zur Annahme, dass die SG am Sonntag den Spieß umdrehen kann. Torhüterin Daniela Schabacker fällt aus, so dass Buff in Aplerbeck nur eine Torhüterin zur Verfügung hat.

Auch Kathrin Lünemann wird nicht im Kader stehen – sie hat Probleme mit dem Finger und Buff will kein Risiko eingehen, dass die Spielmacherin noch mehr Spiele verpasst – schon gar nicht die, in denen sich die Wittenerinnen mehr ausrechnen können.

Buff bekommt Verstärkung aus der Zweiten

Mara Achterberg und Nina Schmidt werden dafür in Aplerbeck dabei sein und ihren Teil dazu beitragen, dass die SG ETSV vielleicht doch eine Überraschung schafft.

Ähnliches Lob wie für den ASC hatte Buff immerhin auch für die Spvg. Ibbenbüren übrig, bevor seine Mannschaft den damaligen Tabellenführer mit einem klaren Heimsieg schockte.

Sonntag allerdings geht es auswärts zu einem der stärksten Teams der Liga. Buff sagt: „Wir geben natürlich alles, aber damit wir etwas holen, müssen schon viel Glück und Können zusammenkommen. Bei uns muss alles passen – und bei denen nichts.“