Das Golfen ist beim GC Kemnader See wieder erlaubt. Hier ein Bild von Gudrun Ringelsiep beim Abschlag aus dem Jahre 2019.

Golf Beim GC Kemnader See fliegen die Bälle endlich wieder

Witten. Das erste Turnier des Jahres stand an, mit acht wöchiger Verspätung - das tat der Vor- und der Spielfreude keinen Abbruch.

Eigentlich hätte es schon vor acht Wochen soweit sein sollen, doch das lang ersehnte Angolfen des Golfclubs Kemnader See ließ noch auf sich warten. Am vergangenen Freitag, 19. Juni, war es endlich soweit. Das erste Turnier des Tages stand an.

29 Teilnehmer beim ersten Turnier des GC Kemnader See

„Trotz schönstem Wetter durfte zuvor coronabedingt niemand den Platz bespielen. Umso mehr waren die 29 Teilnehmer des Turnieres hochmotiviert, ihrem Sport nunmehr offiziell nachzugehen“, so Reinhard Finck, Vizepräsident des Golfclubs.

Ihm war es auch vorbehalten, den 1. Abschlag vorzunehmen, stellvertretend für den verhinderten Präsidenten Nebojsa Cvetkovic. Finck erzielte in der Brutto-Klasse einen beachtlichen 9. Platz im Starterfeld. Bei gutem Wetter erreichten alle Teilnehmer nach der 9-Lochrunde wieder das Clubhaus “Zum Nachschlag”, wo in geselliger Runde - allerdings mit dem nötigen Abstand - die jeweiligen Löcher intensiv diskutiert wurden.

Erfolgreiche Ausbildung

Auch anderweitig hat der Golfclub gute Nachrichten zu vermelden. Erstmalig hat ein kompletter Jugendjahrgang über die drei Jugendabzeichen des Deutschen Golf Verbandes in Bronze, Silber und Gold die uneingeschränkte Platzerlaubnis erworben hat. Ihre Prüfungsaufgaben in Theorie und Praxis absolvierten sie mit Bravour. Die Nachwuchssportler können nun in Turnieren und anderen Spielformen ihr persönliches Handicap verbessern. Der Club heißt weiter Kinder willkommen, die sich den Golfsport zunächst einmal anschauen können. Trainingstag ist immer der Samstag, eine Einheit dauert 60 Minuten.