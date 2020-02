Witten. Drittligist DJK BW Annen hat gegen Großburgwedel den ersten Sieg in der Rückserie klar gemacht. Das Spitzenduo liefert eine famose Bilanz.

Blau-Weiß Annen verschafft sich Luft im Ligakeller

Der Doppelspieltag vom Wochenende brachte den Drittliga-Damen der DJK BW Annen zumindest einen ganz wichtigen Sieg. Nachdem man unnötig hoch gegen den TTC G.-W. Staffel unterlag, setzte sich Annen gegen Großburgwedel verdientermaßen durch.



DJK BW Annen - TTC G.-W. Staffel 1:6. In der ersten Partie des Wochenendes war weit mehr drin für das Wittener Damen-Quartett als die deutliche Niederlage gegen den Liga-Vierten aus dem Limburger Vorort. Ganz unglücklich verliefen eingangs die beiden Doppel aus Annener Sicht. Oxana Fadeeva und Ingrida Preidziute führten schon mit 2:1-Sätzen und waren schon auf Siegkurs, ehe ihnen Durchgang Nummer vier mit 10:12 knapp abhanden ging - am Ende verloren die das Duell noch mit 2:3-Sätzen.

Auch Narine Antonyan und Barbara Pernack gingen über die volle Distanz, konnten eine 2:0-Satzführung nicht ins Ziel retten. Im Einzel sorgte Oxana Fadeeva dann zwar durch einen schnellen Sieg für den Anschluss, doch bei ihrem Comeback hatte danach Tatsiana Bahr gegen Katharina Michajlova ebenso kein Glück, verlor in fünf Sätzen. Gleiches ereilte Narine Antonyan, die gegen Lena Bucht zwei der ersten drei Sätze gewann, am Ende aber ihrer Kontrahentin gratulieren musste.

BWA:(Doppel) Fadeeva/Preidziute 0:1, Antonyan/Pernack 0:1; (Einzel) Oxana Fadeeva 1:1, Tatsiana Bahr 0:1, Narine Antonyan 0:1, Ingrida Preidziute 0:1.

Ihr Sieg gegen Großburgwedels Amelie Rocheteau machte den 6:3-Endstand für BW Annen perfekt: Narine Antonyan. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

DJK BW Annen - TTK Großburgwedel 6:3. Einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt schafften die Annener Damen mit dem Heimsieg gegen Großburgwedel. Es zeigte sich einmal mehr, wie wichtig es für die Blau-Weißen ist, mit ihrem Spitzenpaarkreuz antreten zu können. Sowohl Oxana Fadeeva als auch Abwehrspezialistin Tatsiana Bahr punkteten im Einzel doppelt - das war quasi der Schlüssel zum Erfolg gegen die Norddeutschen, die es den Gastgeberinnen aber alles andere als leicht machten.

Zudem punktete Fadeeva an der Seite von Ingrida Preidziute im Doppel. Somit waren fünf Zähler schon mal eingetütet. Fehlte aber eben noch der wichtige sechste zum Sieg. Den sammelte beim Stande von 5:3 die erfahrene Narine Antonyan in ihrem zweiten Einzel gegen Nachwuchsspielerin Amelie Rocheteau in vier Sätzen ein und ließ ihre Mannschaft endlich wieder einen Erfolg feiern.

BWA: (Doppel) Fadeeva/Preidziute 1:0, Antonyan/Pernack 0:1; (Einzel) Oxana Fadeeva 2:0, Tatsiana Bahr 2:0, Narine Antonyan 1:1, Ingrida Preidziute 0:1.