Bommern: Verpatzte Generalprobe macht Trainer nachdenklich

Der ursprüngliche Termin für den Test des SV Bommern gegen den FC Wetter 10/30 war am Sonntag wegen der Sturmwarnung abgesagt worden – man hätte vielleicht drüber streiten können, ob die Bedingungen am Mittwochabend am Goltenbusch in Witten nicht fast genauso widrig waren.

„Schnee, Hagel – auf jeden Fall war alles weiß“, meinte Trainer Jörg Silberbach. Und seine Mannschaft hielt den Bedingungen nicht stand.

Es wäre eine Möglichkeit für das Team gewesen, das weiter auf einige Leistungsträger verzichten muss, Widerstandsfähigkeit zu beweisen. Aber das war „nicht so toll“, wie der Trainer fand.

Nach Herrmanns Führungstor baut Bommern ganz stark ab

Marcel Herrmann traf zum frühen 1:0, nach rund 20 Minuten fiel der Ausgleich – und ab dann ging es dahin für Bommern. 1:2 hieß es zur Pause, 3:5 am Ende, Anton Borybew und Wieland Hofmann machten die beiden späten Treffer für den SVB.

„Wetter war einfach besser, dribbelstärker, zweikampfstärker, dazu kommen zwei krasse individuelle Fehler“, zählt Silberbach auf, was falsch lief. Zwischen der Generalprobe und dem Meisterschaftsauftakt am Wochenende bei der SG Welper bleiben zwei Trainingseinheiten.

Fokus liegt auf dem zweiten Spiel gegen Sportfreunde Wanne

Er wolle seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, so Silberbach, aber nach der bislang guten Vorbereitung sei das ein „Schuss vor den Bug“ gewesen. „Bislang war ich ziemlich überzeugt – aber nun muss ich mir einige Dinge nochmal neu überlegen.“

Sonntag geht es immerhin gegen den Tabellenführer – dann aber ist nochmal ein freies Wochenende an Karneval.

Angesichts der weiter schwierigen Personalsituation und des Auftaktgegners, lässt sich fast sagen: Für Bommern geht die Saison erst im zweiten Pflichtspiel des Jahres los, wenn am 1. März das Kellerduell gegen die Sportfreunde Wanne ansteht. „Gegen Welper geht es sowieso um Bonuspunkte für uns“, meint Silberbach.