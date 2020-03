Bommerns Trainer Ingo Stary erwartet ein Feuerwerk

Wie sehr steckt den Handballern des TuS Bommern die erste Pleite der Verbandsliga-Saison noch in den Köpfen und in den Knochen? Vielleicht stellt sich am Samstag (19.30 Uhr, SuFz Bommern) genau der richtige Gegner in Witten vor - denn gegen den Tabellenletzten RSVE Siegen wäre alles andere als ein deutlicher TuS-Erfolg doch eine große Enttäuschung.

„Ich erwarte eine klare Reaktion von meiner Mannschaft“, sagt Trainer Ingo Stary. Gemeinsam habe man am Dienstagabend noch über die 24:33-Schlappe in Hattingen gesprochen. Beim Team herrschte Einsicht - und der Coach geht nicht davon aus, dass sich ein derartiger Leistungseinbruch so schnell wiederholen wird. „Ich hoffe, dass wir eine Steigerung in allen Mannschaftsteilen erleben werden - in der Abwehr und im Tor ebenso wie im aufgebauten Angriff“, so Stary. Seine Schützlinge müssten nun „ein Signal senden“, dass man im Saisonendspurt weiterhin die Spannung hoch halte. „Wir wollen gegen den Tabellenletzten ein Feuerwerk abbrennen“, kündigt er an.

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

TuS Hattingen verputzt Spitzenreiter Bommern genüsslich Das Nonplusultra-Team der Verbandsliga ist beim TuS Hattingen chancenlos: Der TuS Bommern patzt bei seiner ersten Saisonniederlage mit 24:33. Foto: Biene Hagel

Erst drei Punkte auf dem Siegener Konto

Der Trainer des TuS Bommern, Ingo Stary, gibt sich vor dem nächsten Heimspiel kämpferisch. Foto: biene hagel / Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Ob sich die Siegener, die jahrelang im Vorderfeld der Verbandsliga-Tabelle tummelten, inzwischen mit dem drohenden Gang in die Landesliga abgefunden hätten? „Das kann ich nicht sagen. Zumindest ist das eine Mannschaft, die sich immer voll ‘reinhängt, sich Woche für Woche zerreißt. Oft sind die Ergebnisse auch recht knapp. Natürlich hat sie der Weggang von Tim Kolb hart getroffen“, weiß Ingo Stary. Am vorigen Spieltag holten die Siegener mit dem 24:24 gegen die Ahlener SG II erst den dritten Punkt der laufenden Spielzeit. Den einzigen Sieg gab’s am ersten Spieltag gegen den SuS Oberaden.

Für den TuS Bommern müsse es jetzt einfach darum gehen, den Rhythmus wiederzufinden, der das Team so souverän an die Tabellenspitze geführt hatte - mit 17 Siegen in Folge. Fünf Erfolge müssen noch her, um den angepeilten Titelgewinn dingfest zu machen. Da man u. a. noch gegen die unteren Drei der Verbandsliga-Tabelle zu spielen hat (Ahlen, OSC Dortmund und Siegen), sollte die Stary-Sieben auch auf dem besten Weg sein. Personell gibt es für den TuS-Coach diesmal wohl keinen Grund zu klagen. Auch Linkshänder Marcel Tarlinski, der in Hattingen arg vermisst wurde, ist wieder an Bord.