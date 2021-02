BW Annen: Sofortiger Saisonabbruch in der 3. Liga

Witten. Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat die Spielzeit 2020/21 von der 2. Bundesliga bis herunter in die Oberliga für beendet erklärt.

Die Hoffnungen der Damen von der DJK Blau-Weiß Annen auf den Aufstieg in die zweite Liga haben einen gehörigen Dämpfer kassiert. Am Dienstag hat der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) beschlossen, die Spielzeit 2020/21 in den 2. und 3. Bundesligen sowie in den Regional- und Oberligen der Damen und der Herren mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Da in vielen Landkreisen die Inzidenzraten immer noch zu hoch seien und weiter eine Unsicherheit in Politik und Bevölkerung bezüglich Virusmutationen herrsche, habe man sich mit Rücksicht auf die Gesundheit der Aktiven zu diesem Schritt entschlossen, teilte der DTTB den Vereinen mit. Auch die fehlende Chancengleichheit im Vergleich einzelner Regionen (mancherorts darf trainiert werden, hier vor Ort sind seit Monaten die Sporthallen dicht) sowie ein fehlender Stufenplan für etwaige Lockerungen und eine Rückkehr zur Normalität waren Argumente des nationalen Verbandes.

In der 2. Bundesliga könnten zwei Plätze frei werden

Damit bangen die um den erhofften Aufstieg. Ein kleines Hintertürchen für die Wittenerinnen um die Topspielerinnen Elena Kuzmina und Nadine Bollmeier gebe es allerdings noch. „In der 2. Liga werden wohl zwei Plätze frei. Man muss sehen, wer sich da bewirbt“, so BWA-Geschäftsführer Paulo Rabaca. Das Annener Damenteam stünde jedenfalls als Kandidat für einen dieser Nachrückerplätze sofort bereit.

Zwar würden für das Auffüllen der jeweiligen Spielklassen die Reihenfolgen nach Beendigung der Saison 2019/20 herangezogen. Damals hatten die Blau-Weißen, bei denen auch für die Oberliga-Damenreserve die Serie nun vorzeitig beendet ist, lediglich den sechsten Platz belegt. Allerdings ist in der Regel die Bereitschaft, eine Klasse aufzurücken nicht bei vielen Vereinen vorhanden. Daher rechnen sich die Verantwortlichen von BW Annen durchaus noch eine kleine Chance aus, den Sprung in die 2. Bundesliga, den sie sportlich mit der aktuellen Mannschaft gewiss hätten schaffen können, doch noch in die Tat umzusetzen.

Sollstärke kann laut DTTB auch überschritten werden

Darüber hinaus ließ der DTTB die Vereine wissen, dass "die Sollstärke einer Spielklasse in der Saison 2021/22 überschritten werden" könne, "wenn zwei oder mehr gleichrangige

Mannschaften zur Verfügung stehen und ihre Auffüllbereitschaft erklären."

Auf der Ebene des will man hingegen weiterhin versuchen, die Saison zu Ende zu bringen. Einige andere Landesverbände (u. a. Bayern und Hessen) hatten die Serie bereits abgebrochen.

