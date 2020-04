Damen der DJK BW Annen kennen ihre künftigen Gegner

Mit 16 absolvierten Spielen leisteten die Tischtennis-Damen der DJK Blau-Weiß Annen in der inzwischen vorzeitig beendeten Saison der 3. Bundesliga Nord das größte Pensum aller zehn beteiligten Mannschaften.

Lediglich zwei Partien (gegen die Spitzenteams von Hannover 96 und dem SV DJK Holzbüttgen) fielen der Corona-Krise zum Opfer, wurden nicht mehr ausgetragen. Ihr erstes Drittliga-Jahr haben die Wittenerinnen auf dem sechsten Platz (mit 15:17-Punkten) somit ordentlich hinter sich gebracht.

Lange Verletzungspause von Tatsiana Bahr verhinderte bessere Platzierung

Dabei wäre durchaus noch mehr drin gewesen für die Mannschaft um Spitzenspielerin Oxana Fadeeva, wenn nicht schon frühzeitig mit Tatsiana Bahr eine ganz wichtige Stammkraft lange wegen einer Verletzung ausgefallen wäre. Dass die weißrussische frühere Olympiateilnehmerin nach einer Knie-Operation monatelang hatte pausieren müssen, verhagelte den Blau-Weißen die Bilanz. Nicht unrealistisch, dass es in Bestbesetzung am Ende sogar Rang drei hätte werden können.

Und so gehen die BWA-Damen auch hoffnungsvoll in ihre zweite Drittliga-Saison, zu der nun vom DTTB die Klasseneinteilung erfolgte. Zu den ersten acht Teams der Tabelle in der Nordstaffel (Meister Hannover 96 verzichtet auf den Aufstieg in Liga zwei) gesellen sich in der Saison 2020/21 die Meister der Regionalligen Nord und West, der ASC Göttingen (vormals Torpedo Göttingen) und die TTVg WRW Kleve, im vergangenen Jahr noch Zweiter im Westen hinter den Annenerinnen.