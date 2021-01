DJK Blau-Weiß Annen: Zwangspause noch einmal verlängert

Annens Topspielerin Elena Kuzmina will mit ihrem Team in die 2. Bundesliga. Aktuell sind die Blau-Weißen ungeschlagen Erster.

Witten. Der Deutsche Tischtennis-Bund lässt den Spielbetrieb bis 28. Februar ruhen. Doppelspieltage könnten bei der Abwicklung der Serie helfen

Fünf Spiele, fünf Siege - in der 3. Tischtennis-Bundesliga (Gruppe Nord) sind die Damen der DJK Blau-Weiß Annen die derzeitige Nummer eins. Wann das Team allerdings wieder aufschlagen wird, das ist nach wie vor noch unklar. Zumindest hat der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) jetzt beschlossen, dass der Spielbetrieb bis zum 28. Februar pausieren muss.

Das DTTB-Präsidium hat damit auf die jüngste Erweiterung des "Lockdowns" bis Mitte Februar reagiert. Die Unterbrechung der Spielbetriebs gilt laut Verbandsseite auch für die Ober- und Regionalligen, betrifft somit auch die zweite Damen-Mannschaft der DJK BW Annen.

BW Annen bringt sich als Gastgeber ins Gespräch

Alle zuvor bis Ende Februar anberaumten Mannschaftskämpfe müssen auf einen unbestimmten Zeitpunkt verlegt werden. "Bei uns betrifft das in der 3. Bundesliga die Partien gegen den VfL Kellinghusen und den SC Poppenbüttel, die im Februar stattgefunden hätten", so .

Bis zum 8. März will sich das DTTB-Präsidium zudem entscheiden, ob die Spielzeit 2020/21 überhaupt fortgesetzt wird (mit Beendigung der Einfachrunde bis zum 9. Mai), oder ob man die Saison komplett abbrechen muss. Je nach Anzahl der noch ausstehenden Partien werden zudem Blockspieltage in Betracht gezogen. Dabei könnten an einem (eventuell neutralen) Ort ausgetragen werden. Termine wären der 24./25. April, der 1./2. Mai bzw. der 8./9. Mai. "Das wäre durchaus okay für uns, man würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Möglicherweise würden wir uns dann auch als Gastgeber bewerben", sagt Rabaca.

