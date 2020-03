Fokus beim Wittener TV liegt auf dem Kellerduell

Mit dem neuen Trainer Philipp Gallinowski will der Wittener TV am Sonntag einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Beim direkten Abstiegskonkurrenten ASC Dortmund steht den Landesliga-Handballern am Sonntag um 17.45 Uhr ein Vier-Punkte-Spiel bevor.

Allerdings stehen die Auswärtsspiele der Wittener in dieser Saison unter einem schlechten Stern. Nicht ein einziges Pünktchen haben sie in dieser Saison aus fremden Hallen mitgebracht. Der Sportliche Leiter Jan-Felix Löffler hofft, dass diese Serie in der Halle an der Schweizer Allee beendet wird: „Am liebsten wären mir gleich zwei Punkte, dann hätten wir ganz viel Luft nach unten.“ Immerhin bliebe dann der Vorsprung zum Vorletzten TV Brechten gleich, der gegen das Schlusslicht Rauxel-Schwerin sehr wahrscheinlich gewinnen wird.

Neu-Coach Philipp Gallinowski an der Linie

An das Hinspiel gegen die ASC-Sieben hat Löffler noch gute Erinnerungen, denn in der Kreissporthalle gelang dem WTV ein sehr deutlicher 30:20-Erfolg. Nils Habermann wird am Sonntag mit von der Partie sein. Der neue Coach Philipp Gallinowski wird nur an der Außenlinie aktiv sein. Löffler hofft aber auf mehr: „Wir allen bauen darauf, dass sein Knie bald wieder in Ordnung kommt. Dann könnte Philipp auch auf dem Spielfeld für positive Akzente sorgen.“