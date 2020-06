Für den Nachwuchs beginnt die Saison wohl am 1. November

Ein starkes Team: Die C-Jugend des TuS Bommern (hier mit Bennet Schober, am Ball) spielte in der Vorsaison in der Oberliga.

Region. In Geduld üben müssen sich auch die Jugendhandballer. Die neue Saison könnte - nach Planung des Verbandes - am 1. November starten.

Die Jugendhandballer in Westfalen sollen nach den Herbstferien in die neue Saison starten. Auf einen entsprechenden Plan einigten sich jetzt der Jugendspielausschuss und der Jugendausschuss. Die Qualifikation zu den Ober-/Verbandsligen für alle Altersklassen soll danach am 19./20. September und die eigentliche Punktspielrunde schließlich am 1. November beginnen. Davor können die Handballkreise ihrerseits Qualifikationsrunden planen.

Allerdings betont Patrick Puls, Vizepräsident Jugend im Handballverband Westfalen (HVW): „Diese Planung ist bewusst als Plan A verabschiedet worden und soll allen Beteiligten aktuell eine Orientierung geben. Planungssicherheit kann uns derzeit pandemiebedingt niemand geben. Wir müssen den Mannschaften eine angemessene Rückkehr in den Spielbetrieb ermöglichen.“

Hoffen auf Lockerungen für den nicht-kontaktfreien Sport

Die Planungen im HVW gehen von einer Stabilisierung der Lage und weiteren Lockerungen durch die Politik aus, so dass nach den Sommerferien ein Wettkampfbetrieb (den Hygieneregeln folgend) aufgenommen werden könnte. Weil der Verband den Mannschaften aber eine angemessene Vorbereitungszeit ermöglichen möchte, sind die Jugendvertreter dem Vorschlag gefolgt, den Saisonbetrieb erst nach den Herbstferien zu beginnen.

Von dieser Verschiebung des Serienstarts werden zumindest ab der C-Jugend aufwärts auch die Jugendspielbetriebe der Kreise betroffen sein. Auch den dort spielenden Mannschaften soll die Verschiebung die Möglichkeit eröffnen, die Zeit nach den Sommerferien erst einmal zu einer schrittweisen Rückkehr zum nicht-kontaktfreien Trainingsbetrieb zu nutzen.

Kürzer wird die Saison aber zwangsläufig ausfallen müssen. Weil es in den Spielklassen nicht mehr für einen Modus mit Hin- und kompletter Rückrunde reicht, wurden Spielmodi und Staffelstärken angepasst. Die Mannschaften, die sich um einen Platz in den Jugendbundesligen beworben haben, müssen aber planmäßig schon eher ran: Der Deutsche Handball-Bund plant dort nach letztem Stand mit einem Saisonstart vor den Herbstferien.