Gleich zwei Hevener zieht es zur DJK TuS Ruhrtal

„Wir sind jetzt durch mit unserer Kaderplanung“, sagt Maik Knapp, Trainer der DJK TuS Ruhrtal. Für den A-Kreisligisten stand schon zeitig fest, dass man für den Aufstieg ohnehin nicht mehr infrage kommt - da konnten sich die Verantwortlichen der DJK den personellen Plänen widmen.

„Leider haben wir ausgerechnet gegen einige Gegner aus dem unteren Tabellenbereich leichtfertig Punkte verschenkt. Daher wären wir ohnehin nicht in die Nähe eines Aufstiegsplatzes gekommen“, so Knapp. Also will man in der Spielzeit 2020/21 einen neuen Anlauf nehmen, in die Bezirksliga aufzusteigen. Den Ruhrtalern käme es daher ganz gelegen, wenn sowohl der VfB Annen als auch der TuS Stockum (aktuell punktgleich auf den Plätzen eins uns zwei) den nicht unrealistischen Zuschlag für die höhere Spielklasse erhalten würden.

Mit Buth, Schwarz und Karisik gehen wichtige Akteure zu anderen Clubs

„Der eine oder andere Spieler, mit dem wir nicht gerechnet hatten, wird uns im Sommer verlassen. Daher mussten wir noch ein wenig nachbessern“, sagt TuS-Coach Maik Knapp mit Blick aufs kickende Personal am Husemannplatz. Mit Christian Buth und Florian Schwarz wechseln zwei Säulen der Ruhrtaler nach Annen, Elvis Karisik zieht es wie Stefan Tiedke zum TuS Kaltehardt, wo Letzterer auch als Co-Trainer einsteigen wird. Zudem legen laut Knapp mit Christian Schacht, David Kotlarz und Keeper Matthias Lutz ihre Fußball-Laufbahn im Sommer zu den Akten.

Schon mal bei der DJK TuS Ruhrtal am Ball war Defensivmann Seref Akgündüz (M.), der nun aus Langendreerholz zurück zum Husemannplatz wechselt. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

„Bei den Gesprächen mit den potenziellen Neuzugängen war die Arbeit unseres Sportlichen Leiters Ralph Knapp enorm wichtig. Er hat immens viel Zeit investiert“, so das Lob des Trainers. Gleich vier Spieler aus der Bezirksliga konnten die Ruhrtaler zum Husemannplatz locken - drei davon könnten das neue Herzstück der DJK bilden. Mit Dennis Wojtakowski und Nedim Jasarovic kommen gleich zwei Akteure vom Nachbarn TuS Heven, die dort mit ihren Einsatzzeiten unzufrieden waren. Auch Tom-Pierre Hofmann war bislang höherklassig am Ball, spielte zuletzt in Hattingen für die SG Welper.

Trainer Maik Knapp gibt einigen jungen Spielern eine Chance

Der frühere Hevener Schlussmann Timo Kessler (TuS Kaltehardt) kehrt nach Witten zurück. Vom SV Herbede verpflichtete Ruhrtal Batuhan Akdag, darüber hinaus kommen mit Routinier Seref Akgündüz (VfB Langendreerholz) und Vedat Özel (BV Langendreer 07) zwei gute Bekannte zum Husemannplatz. Überdies gibt Maik Knapp auch den talentierten A-Jugendlichen Jan-Hendrik Walter (TuS Stockum), Leart Sabani (FSV Witten) und Oliver Wycislo aus dem eigenen Club die Chance, in seinem Aufgebot Seniorenluft zu schnuppern.