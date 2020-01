Grippewelle schwächt SG ETSV Ruhrtal Witten

Ein immens wichtiges Heimspiel liegt vor den Oberliga-Handballerinnen der SG ETSV Ruhrtal. Am Sonntag (14 Uhr, Kreissporthalle) geht’s gegen die HSV Minden-Nord. „Eigentlich ein Gegner auf Augenhöhe“, wie SG-Trainer Daniel Buff sagt - doch die Voraussetzungen für den zweiten Saisonsieg im neuen Jahr sind denkbar ungünstig.

„Ich würde zu gerne mal wieder mit dem vollen Kader trainieren“, so der Wittener Coach. Doch die zahlreichen Ausfälle der letzten Zeit haben ihm einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. „Und dann kam noch die Grippewelle dazu“ - schon waren die Wittener sogar dazu gezwungen, die Trainingseinheit am Montag abzublasen. Auf wen Daniel Buff im Einzelnen wird bauen können, das steht wohl erst am Spieltag selbst fest. Klar ist, dass Norina Migat wegen ihres Daumenbruchs noch eine Zwangspause einlegen muss. Fraglich ist darüber hinaus der Einsatz von Abwehrchefin und Kreisläuferin Jessica Hackerts - da bleibt Buff nichts anderes übrig, um auf Zeit zu spielen.

SG-Trainer hat schon neue Spielerinnen im Visier

Wechselt nach der Saison zum Königsborner SV: SG-Torhüterin Teresa Jünner. Foto: Biene Hagel / Biene Hagel / Funke Foto ServicesBiene Hagel / Funke Foto Service

Auch Torfrau Teresa Jünner, die zuletzt gegen den ASC Dortmund eine so herausragende Leistung gebracht hat, lag unter der Woche vergrippt flach. Denkbar, dass sie gegen Minden-Nord irgendwie wieder zwischen den Pfosten stehen kann. Nach der Saison allerdings wird die frühere Sprockhövelerin nicht mehr das Trikot des Wittener Clubs tragen. „Teresa hat mir mitgeteilt, dass sie zum Königsborner SV wechseln wird“, erklärte Daniel Buff. Er traut ihr zu, beim Club aus Unna auch in der dritten Liga ihre Frau zu stehen.

„Die Klasse dafür hat Teresa auf jeden Fall. Wenn sie solch eine Gelegenheit bekommt, muss sie diese auch wahrnehmen“, so Buff. Der übrigens schon Ersatz im Auge hat - die Entscheidung ist da allerdings noch nicht gefallen. Ähnlich wie bei weiteren offenen Personalien. „Es wird sich einiges tun - vor allem im Rückraum, da haben wir Bedarf“, wie der Trainer sagt. Immerhin hat Jenny Böhmer sich bereits verabschiedet, auch Verena Löffler und Paulina Jasinska werden in der neuen Saison nicht mehr für die SG spielen.

Aufgrund der dünnen Personaldecke wird der Wittener Coach am Sonntag gegen den Tabellensiebten wieder auf Spielerinnen der „Zweiten“, die an diesem Wochenende frei hat, zurückgreifen. Bianca Lohrmann und Nina Schmidt sind fest eingeplant - Letztere soll künftig auch wieder eine feste Position in der „Ersten“ erhalten. „Im Hinspiel haben wir eine 17:30-Klatsche bekommen - das wird es diesmal auf keinen Fall geben“, so Daniel Buff.