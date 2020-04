Jeden Tag eine neue Herausforderung von TuRa Rüdinghausen

Witten. Von dem Liegestütz bis zum Handstand - bei dem Fitnessprogramm mit knapp 200 Übungen von Kathrin Hellwig ist in Coronazeiten für jeden was dabei.

Jeden Tag eine neue sportliche Herausforderung annehmen, einen ganzen Monat lang – mit der 30-Tage-Challenge von TuRa Rüdinghausen geht das in Zeiten des Coronavirus auch in den heimischen vier Wänden. Ob Fußballer, Fitnessfreak, Tänzer oder Reha-Sportler – Kathrin Hellwig hat für jedermann ein passendes Trainingsprogramm zusammengestellt.

„Der Anfangsgedanke war, meinen Ballettschülern in Zeiten des Coronavirus die Möglichkeit zu geben, sich fit zu halten“, sagt Hellwig, die bei TuRa Rüdinghausen hauptamtlich als Ballettlehrerin angestellt ist. Überdies bildet sie beim Landessportbund Übungsleiter in den Bereichen Rehasport und Breitensport aus und ist zudem Inhaberin mehrerer Fitness- und Reha-Lizenzen. Die 38-Jährige weiß in puncto fit und gesund bleiben also, wovon sie spricht.

Platzwechsel mit Kniebeuge bei der Challenge von TuRa Rüdinghausen

Aus der ursprünglichen Idee wurde schnell der Plan, Sportler aller Alters- und Leistungsklassen mit der Möglichkeit eines Heimtrainings zu versorgen. So finden sich auf TuRas Internetseite nun gleich vier 30-Tage-Herausforderungen, die hinsichtlich Übungs- und Intensitätsauswahl speziell auf die Bereiche „Fitness“, „Kinder“, „Reha“ und „Tanz“ zugeschnitten sind.

So gibt‘s bei der Fitness-Herausforderung klassische Übungen, wie Unterarm- oder Liegestütz, während die Kids im Bärengang durch die Wohnung tigern: Handflächen und Fußsohlen berühren dabei immer den Boden – gar nicht so einfach. „Die Challenge für Reha-Sportler enthält viele Übungen, die einen Alltagsbezug haben“, erklärt Hellwig. So muss man sich beim „Platzwechsel“ zum Beispiel über eine Kniebeuge auf einen Stuhl setzen, aufstehen und den nächsten Stuhl ins Visier nehmen.

Das Niveau steigert sich bei den Übungen

Die Tänzer üben derweil den Handstand im Türrahmen oder den Spagat. „Das Niveau steigert sich dabei“, sagt die Trainerin, die seit Ende März einen Montag lang jeden Tag für alle vier Trainingskategorien fleißig Kärtchen mit süßen Strichmännchen gemalt hat, um die sportlichen Übungen bildlich darzustellen und kinderleicht verständlich zu machen – Erklärungen inklusive.

Knapp 200 Übungen hat sich Hellwig ausgedacht und visualisiert. Taufrisch wurden die 15- bis 60-minütigen Trainingsprogramme dann täglich im Internet veröffentlicht und sind dort nun komplett einsehbar. „Man kann eigentlich an jeder Stelle einsteigen und die Challenge angehen“, sagt die Ballettlehrerin.

Urkunde von TuRa Rüdinghausen zum Ausdrucken

Die einzelnen Sport-Challenges enthalten immer Kräftigungsübungen für den Rumpf und die Beine, meist eine kleine Erwärmungsübung sowie einen Ausdauerteil. Pfiffig: „Die Übungen sind so konzipiert, dass man sie ausschließlich im Haus oder der eigenen Wohnung machen kann“, so Hellwig.

Der „Rechenkönig“ schlägt beim Laufen durch die Wohnung gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn Mama oder Papa ihm dabei knifflige Matheaufgaben stellen. Als kleinen Motivationsschub gibt’s eine schöne Urkunde für die erfolgreich durchgezogene Challenge zum Ausdrucken.

Live-Kurse sind ab Montag möglich

Bei TuRa Rüdinghausen ist inzwischen die Möglichkeit von Live-Kursen per Videokonferenz entwickelt worden. Alle Angebote sind auf der Internetseite des Vereins (www.tura-ruedinghausen.de) gelistet, sie starten ab Montag, 27. April. Dann unterrichtet Hellwig auch ihre Ballettklassen wieder – nur eben online. Dank der 30-Tage-Herausforderungen dürften ihre Schüler trotz aller Einschränkungen durch das Coronavirus topfit sein