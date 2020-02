Judo Grand Slam in Düsseldorf: Matijass will es genießen

Ganz entspannt bereitet sich Martin Matijass auf den Judo Grand Slam in Düsseldorf vor: Anfang des Jahres hat der 24-jährige Judoka der SU Annen seinen Bachelor gemacht, im April geht es erst mit dem Master weiter. „Ich kann mich gerade ganz auf den Sport konzentrieren“, sagt er – und will genau das jetzt auch tun. Dass er in Düsseldorf als einer von drei Wittenern auf der Matte steht, ist nämlich alles andere als selbstverständlich.

Zuletzt kämpfte er beim Bundesligafinale in Oktober für Annen. Ende des Jahres zog er sich einen Anriss des Innenbandes zu. „Nichts schlimmes, aber ich musste halt aussetzen“, sagt Matijass.

Die Deutsche Meisterschaft verpasste er verletzungsbedingt

Die Deutsche Meisterschaft verpasste er. Die Hoffnung, beim Grand Slam antreten zu können, war damit eigentlich geplatzt. Als sich aber ein anderer Judoka verletzte, durfte Matijass nachrücken. „Der Bundestrainer hat gesehen, dass ich im Training gut bin und mich nachnominiert“, sagt er.

Stefan Oldenburg, Trainer in Annen, ist mehr als froh darüber: „Das ist stark, dass er dort kämpfen kann. Das ist ein großer Vertrauensbeweis des Bundestrainers und eine schöne Belohnung, dass er bei so einem großen Turnier wieder einsteigen kann.“

Das Turnier in Düsseldorf ist topbesetzt

Grand Slam bedeutet im Judo in etwa das gleiche wie im Tennis – hier gibt es die begehrtesten Trophäen, abgesehen von WM, EM und Olympia. „Gerade jetzt vor Olympia sind die Turnier topbesetzt“, sagt Oldenburg, „weil jeder natürlich noch ein paar Punkte für die Olympiaqualifikation mitnehmen möchte. Das ist schon ein sehr, sehr starkes Turnier.“

Aus Annen sind im ISS-Dome am Karnevalswochenende neben Matijass noch Jonas Schreiber und Jorre Verstraeten dabei. Der Belgier verpasste am Freitag Bronze knapp. Schreiber startet am Sonntag im Schwergewicht.

Oldenburg: „Für ihn als Junior ist es eine schöne Erfahrung, eine Belohnung für den zweiten Platz bei der Deutschen Meisterschaft.“ Viel mehr als wichtige Erfahrungen werden für Schreiber allerdings aller Voraussicht nicht zu holen sein.

Matijass hat hohe Ziele für das Jahr 2020

Auch Martin Matijass freut sich darauf, in der Klasse -90 Kilogramm darauf, mit den besten der Welt auf der Matte zu stehen. Beziehungsweise vor allem auf der Matte zu stehen. „Ich will endlich in der Seniorenklasse ankommen“, sagt er auf die Frage nach seinen Ziel für 2020.

„Der Übergang von der U21 ist schwierig, weil die Kraftunterschiede da sehr groß sind. Bei mir hat es noch etwas länger gedauert, weil ich öfter verletzt pausieren musste. Aber in diesem Jahr will ich einige internationale Platzierungen erreichen, siebte Plätze zum Beispiel.“

Unterstützung des Bundestrainers sorgt für ein gutes Gefühl

Der Unterstützung des Bundestrainers kann er sich dabei sicher sein: „Dass ich bei diesem hohen Turnier kämpfen darf, zeigt dass er etwas von mir hält, obwohl ich es in Kämpfen zuletzt kaum zeigen konnte. Das ist sehr beruhigend.“

Und so konnte er sich ganz entspannt vorbereiten. Am Freitag ausschlafen, am Abend eine lockere Einheit. Sonntag steigen dann die Kämpfe. Das wichtigste dabei, was Matjass beachtet: „Grand Slam vor eigenem Publikum zu kämpfen – das will ich einfach genießen.“