Leichtathletik: Ein silbernes Wochenende der DJK BW Annen

Erfurt/Düsseldorf. Die Leichtathleten der DJK Blau-Weiß Annen haben ein starkes Wochenende hinter sich. Sowohl in Erfurt, als auch in Düsseldorf gab es Medaillen.

Zwei Athleten der DJK Blau-Weiß Annen haben sich am vergangenen Wochenende auf Meisterschaften jeweils Silbermedaillen erkämpft.

Hochspringer Benny Madu, am vorletzten Wochenende mit 1,92 m im Hochsprung noch Zweiter bei den Westfälischen Meisterschaften der männlichen U20, konnte nun bei den NRW-Meisterschaften in Düsseldorf erneut die Silbermedaille erringen.

Aber dieses Mal ging es noch etwas höher: Mit 1,95 m lag er zwar 6 Zentimeter unter der Siegerhöhe, aber er hat die Quali für die Deutschen U20-Meisterschaften geknackt, die am 20. Februar in Sindelfingen stattfinden. Also Grund zu doppelter Freude.

DJK BW Annens Marcel Böttger sprintet auf Rang zwei

Bei den Internationalen Deutschen Hallenmeisterschaften in der Para-Leichtathletik sprintete der stark sehbehinderte Marcel Böttger (Männer) ebenfalls zur Silbermedaille.

Er startete mit seinem Guide Alexander Kosenkow über 60 m in Erfurt. Obwohl der Start nicht ganz perfekt war, kamen die beiden sowohl im Vorlauf als auch im Endlauf mit genau 7,21 Sekunden und damit neuer Bestleistung ins Ziel.

