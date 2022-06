Ringen: 15 Athleten holen zwölf Medaillen für die SU Annen

Ringer Milan Trendov (r.) von der Sport-Union Annen – hier gegen Kutagkan Öztürk vom KSV Witten – trat in gleich zwei Gewichtsklassen bei den Bezirksmeisterschaften an.

Bönen. Bei den gut besetzten Bezirksmeisterschaften in Bönen zeigten sich die Nachwuchsringer der Sport-Union Annen von ihrer besten Seite.

Bei den Bezirksmeisterschaften im Ringen in Bönen gingen 336 Sportler aus allen Altersklassen und Stilarten an den Start. Für die Red Eagles der Sport-Union Annen waren 15 Athleten aktiv und holten dabei zwölf Mal Edelmetall in allen Farben.

Bei den A-Jugendlichen im griechisch-römischen Stil überzeugten Annens Nachwuchsathleten Milan Trendov und Lyboslav Ivanov Vaklyov in der 65kg-Klasse.

Milan Trendov zeigte starke Kämpfe gegen Nicolas Kramarczyk vom KSV Witten, Lean Justin Bobek vom AC Ückerath und seinen Trainingspartner Lyboslav Ivanov Vaklyov von der SU. Milan Trendov belohnte sich mit dem Bezirksmeister-Titel. Lyuboslav Ivanov Vaklyov belegte den 3. Platz.

Sport-Union Annen: Im freien Stil überzeugt Bingöl Nevros

Im freien Stil überragte Bingöl Nevros in der 86kg-Klasse mit dem 1. Platz. Im freien Stil bis 92kg vertrat Denis Nuss die rot-weißen Farben der Sport-Union Annen, bis 97kg Ibrahim Eren Yildirim, bis 125kg Haval Ali Ilgün. Alle landeten auf dem zweiten Rang.

Im griechisch-römischen Stil bis 67kg waren ebenfalls erneut Milan Trendov und Lyuboslav Ivanov Vaklyov dabei. Lyuboslav Ivanov Vaklyov wurde diesmal Zweiter, Milan Trendov Dritter. Bis 83kg streiften sich Niko Theis und Ljupce Mitev das Trikot für die Red Eagles über. Niko Theis, der dieses Jahr von den TSG Tigers Herdecke nach Annen gewechselt ist, belegte nach vier Kämpfen den 6. Platz.

Ljupce Mitev musste sich nach zwei Niederlagen mit Platz neun zufriedengeben. In der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm trat Stefan Mitev an. Nach drei Niederlagen und einen Sieg reichte es leider nur für Platz vier.

Bei der E-Jugend bis 19kg belegte Maximilian Baumjohann den 3. Platz, in der 30kg Klasse holte Jannis Reinhold ebenfalls den 3. Platz. Der D-Jugendliche Mats John Giersbach wurde 2. in der Gewichtsklasse bis 58kg, Benjamin Betzer in der gleichen Alters- und Gewichtsklasse Dritter.

Mehr Sportnachrichten aus Witten gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten