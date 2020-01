Witten. Nach der jüngsten Pleitenserie muss für den Wittener TV mal wieder Zählbares her. Am Sonntag geht’s zum Kellerkonkurrenten TuS Oespel-Kley.

Schlüsselspiel für Wittener TV in Oespel-Kley

Zuletzt reihte sich Niederlage an Niederlage - für den Wittener TV wird es nun langsam knapp im Abstiegskampf der Handball-Landesliga. Am frühen Sonntagabend tritt die Rust-Sieben um 17.30 Uhr beim TuS Oespel-Kley in Dortmund an und sollte dort am besten nicht verlieren.

Im Hinspiel feierte der WTV noch einen 24:19-Heimsieg, doch in den letzten Wochen hat der Aufsteiger eine Abwärtsschleife vollzogen. Die Zeichen stehen aber nicht so schlecht, dass diese in der Halle an der Volksgartenstraße in Lütgendortmund beendet werden könnte. Die personelle Situationen hat sich schließlich im Vergleich zur Partie gegen Westfalia Herne merklich entspannt. Stefan Rust ist froh, dass auch Axel Weber wieder mit von der Partie sein kann. Auch Dirk und Jonas Oberbossel haben sich zum Training zurückgemeldet.

WTV-Trainer hat wieder mehr Personal zur Verfügung

In der Handball-Landesliga müssen Philipp Gallinowski (am Ball) und der Wittener TV am Sonntag nach Oespel. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

Stefan Rust freut sich darüber: „Damit habe ich drei Positionen sehr gut besetzt. Ich warte noch das Freitagstraining ab - dann weiß ich auch genau, wer am Sonntag hundertprozentig dabei sein kann.“ Der Trainer hat allerdings auch ein Sorgenkind, und das ist die Abwehr. Nach dem Tabellenletzten Rauxel-Schwerin haben die Wittener die meisten Gegentore kassiert. Gegen Herne hat das Rust-Team schon die 400 er-Marke überschritten. Da hat der Trainer aber auch eher ein mentales Problem erkannt. „Grundsätzlich stehen die Jungs hinten gut, doch wenn wir mal mehrere Tore zurückliegen, bricht alles zusammen.“ Der letzte Sonntag hat schon phasenweise gezeigt, wie es besser gehen kann, wenn sich der Deckungsverband zusammenrauft. „Wir haben sogar die Herner gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. So eine Einstellung müssen wir auch jetzt wieder zeigen. Wir wissen jetzt, was möglich ist.“

Die Tabellensituation der Wittener hat sich zugespitzt. Die letzten fünf Spiele gingen zum Teil sehr deutlich verloren. Den letzten Sieg gab es Ende November gegen die HSG Rauxel-Schwerin. Mittlerweile trennt den WTV nur noch ein Punkt vom Abstiegsplatz. Der Abstand zu Position acht beträgt momentan aber lediglich zwei Punkte, und auf diesem Rang steht eben der sonntägliche Rivale Oespel-Kley. Gelänge den Wittenern ein Sieg, hätten sie im direkten Vergleich die Nase vorn. Das kann am Saisonende eine wichtige Rolle spielen.