Schwacher TuS Stockum: Coach Held hätte lieber trainiert

Alles andere als zufrieden war Marco Held nach dem 2:0-Sieg seines TuS Stockum gegen die DJK Teutonia Ehrenfeld. Die Bochumer, Tabellenführer in der Kreisliga B, reisten ohne Ex-Profi und „Fußballgott“ Marcel Maltritz an – das machte es dem Wittener A-Ligisten allerdings offenbar nicht leichter.

TuS Stockum - Teut. Ehrenfeld 2:0 (1:0)

„Da hätte ich heute lieber eine Trainingseinheit absolviert“, schimpfte Marco Held nach 90 wenig ansehnlichen Minuten. Seine Mannschaft war gegen einen defensiv eingestellten Gegner dazu aufgefordert, das Spiel zu machen. Und damit ein Stück weit überfordert. „Wir haben uns pomadig verhalten, hatten kein gutes Tempo und keine Ballsicherheit. Das Spiel bringt und jetzt nicht nach vorne“, resümierte Held. Die dünne Personaldecke – unter anderem ohne die Routiniers Daniel Bittorf und Daniel Hain musste Held auf Verstärkung aus der Reserve zurückgreifen – wollte Stockums Trainer keinesfalls als Ausrede gelten lassen.

Dafür, dass am Ende immerhin das Ergebnis stimmte, sorgte der junge Stürmer Jona Hake. Er traf kurz vor der Pause zur Führung und netzte nach etwas mehr als einer Stunde zum 2:0-Endstand ein. Bevor es in zwei Wochen in der Liga mit einem Heimspiel gegen den SV Herbede weiter geht, steht kommenden Sonntag ein letzter Test an: Bezirksligist SG Welper kommt nach Stockum.

Torfolge: 1:0, 2:0 Hake (42., 65.).

TuS Heven II - Türkischer SV 4:1 (3:0). Hevens Trainer Frank Röber freute sich über die disziplinierte Vorstellung seiner Mannschaft gegen den A-Liga-Lokalrivalen: „Wir haben hinten sehr gut gestanden und nach vorne den Ball gut laufen lassen. Die Automatismen stellen sich so langsam ein.“ Pascal König brachte den B-Ligisten der neunten Minute in Führung. Felix Pohl erhöhte auf 2:0 (19.), und Farset Kaedi stellte den 3:0-Pausenstand her. Stavros Pechlivanis verkürzte zwar zwischenzeitlich auf 1:3, doch Benjamin Helleberg traf noch zum 4:1 (75.).







Der SV Herbede ging durch Oilid Hammouda in Führung gegen Harpen, kassierte dennoch eine klare Niederlage. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

TuS Harpen - SV Herbede 6:2 (2:1). Das vorgesehene Testspiel in Wanne-Eickel wurde abgesagt, doch kurzfristig sprang der Bezirksligist Harpen ein. Gegen die eine Liga höher angesiedelten Gastgeber agierte Herbede lange auf Augenhöhe. Schon nach vier Minuten traf Oilid Hammouda zur Führung. Zwei Abstimmungsprobleme in der Hintermannschaft ermöglichten Harpen das 2:1 (17., 37.). Kurz nach dem Wiederanpfiff glich Antonio Djordic aus. Nach vielen Wechseln wurde das Ergebnis in der Endphase deutlich (58., 78., 79., 86.).

TuRa Rüdinghausen - TSG Herdecke 3:2 (2:1). Wind und anhaltender Regen haben das Spiel beeinflusst. Die Gastgeber kamen mit den Witterungsbedingen aber sehr gut zurecht. Patrik Pogledic bereitete in der 14. Minute das 1:0 durch Lukas Pölking vor. Nach dem Ausgleich nach einer Ecke (23.) profitierte Jonah Bialowons beim 2:1 wieder von einem Zuspiel Pogledics.

In dem fairen Spiel sah Julian Mangerich die einzigen beiden gelben Karten und musste vom Feld (53.) . Niklas Kompalka gelang zwar das 3:1, doch im Gegenzug fiel der Anschlusstreffer. Max Bickhoff sprang in der Schlussphase die Kniescheibe heraus. Trainer Fabian Kordel sagt: „Wenn wir komplett durchgespielt hätten, wäre mehr möglich gewesen.“

Union Bergen - DJK TuS Ruhrtal 2:4 (2:1). Trainer Maik Knapp startet mit einigen Experimenten in die Partie: „Das war nicht ganz schlecht, aber dennoch lagen wir durch Tore in der 15. und 32. Minute mit 0:2 hinten.“ Kurz vor der Pause traf Florian Schwarz zum 1:2.

Nach dem Seitenwechsel lief es in veränderter Besetzung deutlich besser. Die Gäste bestimmten nun das Geschehen und spielten sich viele Chancen heraus. Stefan Engel gegen den Spitzenreiter der A1 der Ausgleich (55.). Fitim Peci brachte seine Farben in der 67. Minute in Front, und Elvis Karisik sorgte für den Endstand (73.).