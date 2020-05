Sechs Neue machen den TuS Heven zum Top-Aufstiegsfavoriten

Als Tabellendritter haben die Fußballer des TuS Heven 09 die abgebrochene Saison 2019/20 beendet. Am Aufstieg schrammte die Mannschaft von Trainer Thorsten Kastner somit knapp vorbei, denn lediglich die beiden Topteams von SW Wattenscheid 08 und der SG Welper erhielten eine Fahrkarte in Richtung Landesliga. Im kommenden Spieljahr aber werden die Hevener einer der größten Titelaspiranten sein, denn schon allein die Neuzugänge sprechen für sich.

„Ich freue mich jetzt schon auf die neue Saison. Wir haben eine vielversprechende Mannschaft zusammen“, sagte der Sportliche Leiter, Uli Sieweke. Am Dienstagabend trafen sich die künftigen Teamkollegen erstmals auf der Anlage am Haldenweg, posierten schon mit den blau-weißen Trikots des früheren Oberligisten.

Nachdem bereits feststand, dass es rund ein halbes Dutzend Abgänge (u. a. Gökhan Yaman, Dennis Wojtakowski, Nico Stemmermann, Thomas Woischnik und Hendrik Emberger) im TuS-Kader geben wird, waren die Verantwortlichen zum Handeln gezwungen – und griffen dabei nicht gerade ins unterste Regal.

Von der TSG Sprockhövel: Cosgun soll mit Heven die Liga aufmischen

Der größte Coup gelang den Hevenern mit der Verpflichtung von Mittelfeldmann Kaan Cosgun, der bei der TSG Sprockhövel in der Oberliga am Ball war. „Darüber, dass er zu uns stößt, freue ich mich ganz besonders. Ich denke, er wird die Liga aufmischen“, bedachte Uli Sieweke den schnellen und torgefährlichen Akteur schon mit einigen Vorschusslorbeeren.

Da sich Cosgun beruflich neu orientiert, wolle er das übliche Oberliga-Pensum nicht mehr leisten und hat daher dem TuS Heven 09 sein Ja-Wort gegeben. Vom Wittener Nachbarclub SV Bommern 05 stößt Angreifer Marcel Herrmann zu den Blau-Weißen. „Mit ihm waren wir schon länger in Kontakt – jetzt hat es endlich geklappt“, erklärte Sieweke.

Der technisch starke Stürmer dürfte eine willkommene Ergänzung zu Bezirksliga-Toptorjäger Laurenz Wassinger darstellen.

Außenverteidiger Tabi bei Wattenscheid 09 und ETB ausgebildet

Ebenfalls neu am Haldenweg ist Edward Tabi, der seine fußballerische Ausbildung u. a. bei der SG Wattenscheid 09 und dem ETB Schwarz-Weiß Essen erhielt, zuletzt für die Zweitvertretung der DJK Wattenscheid am Ball war. „Er ist ein schneller, zweikampfstarker Spieler, der uns auf der Außenbahn in der Abwehr verstärken wird – das war unsere letzte offene Baustelle“, so Sieweke.

Marcel Herrmann wechselt vom SV Bommern zum Bezirksliga-Nachbarn TuS Heven. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Bereits bekannt war seit einiger Zeit, dass die Hevener mit Kevin Hennig (SG Welper) einen neuen zweiten Torhüter bekommen. Der talentierte Schlussmann, der die Nachfolge von Hendrik Emberger antritt, soll womöglich als Nachfolger für Kevin Wirges aufgebaut werden, der aber auch in der kommenden Spielzeit weiter die Nummer eins bleiben soll.

Für die bislang doch recht anfällige Defensive haben sich die Wittener die Dienste von Innenverteidiger Marvin Schöppner gesichert. „Er ist mir und unserem Trainer Thorsten Kastner in unserem Spiel gegen Adler Riemke sehr positiv aufgefallen“, stellt Uli Sieweke fest.

Keiner älter als 23 Jahre – Heven setzt auf junge Neuzugänge

Ebenfalls für die Hintermannschaft vorgesehen ist zudem der sechste Neue, Altan Sapkayali (DJK TuS Hordel/A-Jugend). „Er kann sowohl in der Innenverteidigung als auf der rechten Seite oder auf der Sechs im Mittelfeld spielen“, sagt der Sportliche Leiter.

„Von unseren neuen Spielern ist im Übrigen niemand älter als 23 Jahre“, ergänzt Sieweke – insofern wird also ein ziemlich frischer Wind über den Platz am Haldenweg wehen ab der kommenden Serie. Möglicherweise tut sich personell sogar noch etwas, denn der TuS Heven steht noch mit einem weiteren Akteur in Kontakt - „da wird sich aber erst in den nächsten ein oder zwei Wochen etwas tun“, wie Uli Sieweke verrät.

