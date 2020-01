Sechsmal Witten bei der DM: Schreiber führt SUA-Aufgebot an

Sechs Judoka der Sport-Union Annen kämpfen am Samstag und Sonntag um die Titel bei der Deutschen Einzel-Meisterschaft der Männer und Frauen. Zum dritten Mal in Folge ist die Stuttgarter „Scharrena“ Austragungsort der Titelkämpfe – in diesem Jahr dürfte es dabei noch mehr neue Namen in den Siegerlisten geben als sonst.

Da es bei der DEM keine Weltranglistenpunkte für die Olympia-Qualifikation gibt, fehlen die Topathletinnen und Topathleten des Deutschen Judo-Bundes.

SU Annen stellt sechs Judoka in Stuttgart

Einer, dessen Chancen dadurch nur wachsen können, ist Jonas Schreiber: Den 19-jährigen Schwergewichtler zählt SUA-Trainer Stefan Oldenburg auf jeden Fall zu den Medaillenkandidaten.

Außerdem wird die Sport-Union vertreten von Aeneas Paul (-81kg), Alessio Murrone (-60kg), Philip Utzig (-60kg), Lukas Romahn (-66kg) und Sarah Hildebrand (-57kg).

