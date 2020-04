SG Triathlon Witten muss weiter auf den Start warten

Witten. Nachdem bereits das erste Rennen in der Bundesliga abgesagt wurde, gibt es nun einen weiteren Ausfall, der für die Wittener relevant ist.

Auch die Triathleten stehen aktuell aufgrund des Coronavirus still. Das erste Rennen in der Bundesliga sollte für die Frauen eigentlich am 6. Juni und für die Männer am 7. Juni in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf stattfinden.

Doch daraus wird nichts, das Rennen wurde abgesagt. Das gleiche gilt auch für den zweiten geplanten Wettkampf in Münster. Hier war geplant, am 28. Juni rund um den Stadthafen anzutreten. Die weiteren Termine sind aktuell noch nicht abgesagt. Am 26. Juli soll die Bundesliga zum sechsten Mal in Serie in Tübingen zu Gast sein, am 23. August ist Nürnberg Austragungsort und am 13. September Saarbrücken.

Die SG Triathlon Witten ist eine von insgesamt 16 Mannschaften, die in der Triathlon-Bundesliga antreten. In der vergangenen Saison beendeten die Wittener die Liga auf Rang fünf.