Sport-Union Annen verpflichtet Junioren-Talent Jano Rübo

Witten. Der Wittener Judo-Bundesligist verstärkt sich in der Klasse bis 73 Kilogramm mit dem Bonner Jano Rübo. Niederländer Roy Meyer sagt ab.

Bundesligist Sport-Union Annen hat ein verheißungsvolles Talent für die neue Saison unter Vertrag genommen. Von den SSF Bonn stößt Jano Rübo zu den Wittenern, der in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm zum Einsatz kommen soll. "Er gehört in dieser Kategorie zu den besten deutschen Junioren seines Jahrgangs", sagt Annens Trainer Stefan Oldenburg, der sich besonders für die Verpflichtung des 17-Jährigen aus Bonn stark gemacht hatte.

Jano Rübo war bereits Deutscher Meister in der U18, belegte bei den nationalen Titelkämpfen in der U21 im Vorjahr den fünften Rang. Bei der Europameisterschaft der U18-Junioren schaffte er es 2019 immerhin bis ins Achtelfinale, scheiterte dort erst an einem Esten.

Derweil ist es den SUA-Verantwortlichen nicht gelungen, sich mit dem niederländischen Schwergewichtler Roy Meyer (u. a. Deutscher Meister mit dem TSV Großhadern) auf einen Kontrakt zu einigen. "Ihn hätten wir gerne gehabt", von 2019, der in der schwersten Gewichtsklasse eine ideale Ergänzung zu Annens Top-Talent Jonas Schreiber gewesen wäre.

Ob es dem deutschen Vizemeister des Vorjahres gelingt, noch weitere Neuverpflichtungen an Land zu ziehen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Mit einigen Aspiranten stehen die SUA-Trainer Stefan Oldenburg und Marcel Haupt noch in Kontakt.

