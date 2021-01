SU Annen: Warteliste umfasst mittlerweile schon 500 Kinder

Das Freibad in Annen war das ganze Jahr über dicht. So gab's dort keine Einnahmen für die Stadt und auch nicht das beliebte, traditionelle Schwimmfest der SU Annen.

Witten. Schwimmvereine leiden immens unter der andauernden Coronakrise. Breiten- und Seniorensport liegt seit gut einem Jahr völlig brach.

Der Lockdown hat allen Sportarten übel mitgespielt, die Schwimmer litten aber besonders unter den Einschränkungen. Dagmar Kuhlmann, Leiterin der Schwimmabteilung bei der SU Annen, blickt auf ein Jahr zurück, in dem der Schwimmsport in Witten eine regelrechte Katastrophe erlebte.

Kuhlmann stellt resigniert fest: „Im gesamten letzten Jahr ist so gut wie nichts passiert. Wir konnten nur rudimentär unseren Sport betreiben.“ Das Freibad in Annen war das ganze Jahr geschlossen, so Kuhlmann: „Es gab Hygiene-Konzepte des Deutschen Schwimmverbandes und des Landesverbandes, die aber von der Stadtverwaltung nicht akzeptiert wurden.“

Training war im vorigen Jahr nur eingeschränkt möglich

Die Schwimmhalle der Hüllbergschule blieb geschlossen, weil die Renovierungsarbeiten noch nicht beendet waren. So blieben drei Lehrschwimmbecken , der Pferdebachschule und in Durchholz. Zwischenzeitlich war ein stark eingeschränktes Training möglich, sagt Kuhlmann: „Bis zu sieben Personen durften kurzzeitig auf einer Doppelbahn trainieren. Unsere Hallen haben vier Bahnen, sodass 14 Schwimmer gleichzeitig trainieren konnten.“ Zudem hat die SU Annen in Kooperation mit den anderen Wittener Schwimmervereinen in den Herbstferien einen Crashkurs für Schwimm-Anfänger über die Bühne gebracht.

Das war aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein: „Wir hatten schon vor dem Lockdown eine Warteliste von 400 Kindern, die schwimmen lernen wollten. Diese Liste ist mittlerweile wohl auf rund 500 Kinder angewachsen.“

Klar im Nachteil gegenüber anderen Sportarten

Auch der Breiten- und Seniorensport fand gar nicht statt. Kuhlmann bedauert: „Dabei sind die Wassergymnastik und ähnliche Kurse so wichtig für die Gesundheit. Es ist für die Betroffenen dramatisch, dass sie nun fast ein Jahr nicht mehr in die Becken durften.“ Das sei auch nicht zu verstehen, sagt Kuhlmann: „Kontaktsportarten waren für längere Zeit erlaubt, und auch Mannschaftswettkämpfe fanden statt. .“

Die Fachschaftsvorsitzende gibt zu bedenken, dass nicht nur Schwimmvereine von den Hallenschließungen betroffen sind: „Die Bäder werden nicht nur von den Sportschwimmern benutzt. Auch die Kurse der DLRG fielen flach. Zudem blieben die Kanuten außen vor, die im Winter beispielsweise ihre Eskimorollen trainieren.“ Kuhlmann schätzt, dass in Witten weit über 1000 Menschen von der Schließung der Schwimmhallen betroffen sind: „Wir haben ja nicht nur die reinen Schwimmvereine, sondern einige Mehrspartenvereine bieten ebenfalls Kurse in den Bädern an.“

"Man braucht lange, um wieder in Form zu kommen"

Auswärtige Alternativen gäbe es nicht, denn in anderen Städten sieht es genau so aus: „Ich bin auch noch Fachschaftsleiterin Schwimmen im Bereich Südwestfalen und habe daher einen guten Überblick. Alle Schwimmvereine haben die gleichen Sorgen.“

Trainieren dürften lediglich die Kaderschwimmer in den Leistungszentren: „Wittener sind aber nicht dabei und werden es auf absehbare Zeit nicht sein.“ Von persönlichen Bestleistungen müssten sich die Schwimmer nämlich zunächst verabschieden: „Wenn man ein Jahr nicht vernünftig trainiert hat, braucht man lange, um wieder in Form zu kommen.“ Da helfen auch Online-Trainingseinheiten nicht weiter, denn ohne Wasser können man eben keine Schwimmübungen machen.

Durch ausgefallenes Schwimmfest fehlen wichtige Einnahmen

Der Lockdown bringt die Schwimm-Clubs aber auch in finanzielle Schwierigkeiten. Zwar hätte es kaum Abmeldungen gegeben, aber andere Einnahmequellen fallen aus: „Unser Internationales Schwimmfest fiel 2020 nach 26 Jahren zum ersten Mal aus. Ich befürchte, dass es auch in diesem Jahr nicht stattfindet. Das bedeutet für uns einen großen finanziellen Verlust.“

Licht am Ende des Tunnels sieht Dagmar Kuhlmann indes nicht: „Ich befürchte, dass uns Corona noch lange begleitet und wir die Schwimmhallen erst einmal nicht mehr nutzen können.“

