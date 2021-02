SV Bommern 05 verstärkt sich mit Lukas Poell

Witten. Bezirksligist vermeldet sofortige Verpflichtung des jungen Mittelfeldspielers. Bislang war der Wittener für den SC Weitmar 45 aktiv.

Der SV Bommern 05 hat die freie Zeit genutzt und sich mit Erfolg auf dem Transfermarkt der Region umgesehen. Jetzt verkündete der Bezirksligist, dass man sich mit Lukas Poell über einen sofortigen Wechsel zum Sportplatz am Goltenbusch einig sei.

Der 19-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten SC Weitmar 45 und ist im zentralen Mittelfeld zu Hause. "Wir sind sehr froh, dass sich Lukas für uns entschieden hat und uns seine sofortige Zugabe gegeben hat", sagt Abteilungsleiter Florian Brommer. Schon im vergangenen Sommer hatte der SVB mit dem Spieler, der aus Witten stammt, Kontakt aufgenommen.

Brommer froh über Verpflichtung des Mittelfeldspielers

"Mit ihm gehen wir weiter unseren Weg, vermehrt auf junge und hungrige Fußballer aus Witten zu setzen", lässt Brommer wissen. sei man sich schnell einig geworden, der Abteilungsleiter der Wittener lobte die unproblematische Abwicklung des Vereinswechsels. "Mit Lukas Poell gewinnen wir einen körperlich und fußballerisch gut ausgebildeten Spieler, der uns sofort verstärken wird", freut sich Brommer auf den Neuzugang für den abstiegsbedrohten Bezirksligisten.

Poell, der schon in der Jugend vier Jahre lang für Weitmar 45 am Ball war, sieht eine seiner Stärken in seinem unbedingten Siegeswillen. "Ich will jederzeit alles aus mir herausholen", ließ er auf der Facebook-Seite der Bommeraner verlauten. Der BVB-Anhänger gab für sich die folgenden Ziele in naher Zukunft aus: Mit den Grün-Schwarzen um Trainer Jörg Silberbach wolle er in erster Linie nicht absteigen, will "den Spaß am Fußball wiederfinden und vor allem verletzungsfrei bleiben."

Weiterer Transfer des SV Bommern zerschlug sich

Sein Lob für die SVB-Macher: "Ich habe schnell gemerkt, dass der Verein nicht nur sportlich, sondern auch menschlich perfekt zu mir passt, und ich habe von der ersten Sekunde an gespürt, dass ich wertgeschätzt werde." hatten versucht, noch einen weiteren Spieler umgehend an Land zu ziehen, doch diese Pläne zerschlugen sich. Jetzt sei man dabei, sich schon mit der Gestaltung des Kaders für die Spielzeit 2021/22 zu beschäftigen.

Weitere Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier .

• Nachruf: Wittener Sport trauert um Handball-Ikone Doris Bartsch

• Damenhandball: SG ETSV Ruhrtal holt Spielerin aus Liga drei

• Fußball: Herbedes Michael Kraus litt unter Depressionen

• Handball: TuS Bommern gibt erste Verlängerungen bekannt

• Fußball: Luis Hartwig feiert seine Premiere im Zweitliga-Trikot

• Fußball: Wittener Vereine sehnen Punkterunde herbei