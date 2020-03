SV Bommern II gewinnt Spitzenspiel gegen den FC Sandzak

Der SV Bommern II ist eine Macht in der Kreisliga B. Im Spitzenspiel gegen den FC Sandzak-Hattingen gab man sich keine Blöse und gewann mit 3:0.

Witten. Einen ganz großen Schritt Richtung Kreisliga A hat der SV Bommern II im Spitzenduell gegen den Zweitplatzierten des FC Sandzak Hattingen gemacht. Die Elf von Trainer Thomas Nockenberg setzte sich souverän mit 3:0 durch.

Ebenfalls 3:0 erfolgreich war der VfB Annen II gegen den TuS Blankenstein. Damit bleibt der Wittener Aufsteiger auf drei Punkte an Sandzak Hattingen dran. Ebenfalls Chancen auf die Relegation behält sich der Hammerthaler SV, der gegen den RSV Hattingen einen knappen 2:1-Erfolg feierte.

Die Spiele im Überblick:

Hammerthaler SV - RSV Hattingen2:1 (0:1)

Knapp gewonnen und den Anschluss an die Aufstiegsränge gewahrt. Für den Hammerthaler SV war das Heimspiel gegen den RSV Hattingen ein Erfolg.

Gegen stark beginnende Hattinger musste HSV-Schlussmann Christopher Zimmer bereits nach 15 Minuten hinter sich greifen - 0:1. In der Folge taten sich die Wittener schwer ins Spiel zu kommen und den Ausgleich zu erzielen. Nach dem Seitenwechsel drängte der HSV auf den Ausgleich und wurde in der 75. Minute durch Taoufik Hlaouit belohnt - 1:1. Man erhöhte immer weiter den Druck und so gelang es Spielmacher Julian Stefaniak das „runde Leder“ ins Tor von Gäste-Keeper Vladislav Loginov zu drücken zum 2:1-Siegtreffer (87.). Damit bleibt der HSV zwar auf dem siebten Tabellenplatz, hat aber nur drei Punkte Rückstand auf den FC Sandzak Hattingen.

Torfolge: 0:1 (15.), 1:1 Hlaouit (75.), 2:1 Stefaniak (87.).

Erzielte das wichtige 2:0 und war einer der Offensivposten im Team: Annens Francois Loua (r.) machte ein gutes Spiel Foto: Funke Foto Services / Bastian Haumann

VfB Annen II - TuS Blankenstein II3:0 (2:0)

Auch beim VfB Annen II ging es darum, nicht den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu verlieren. Gegen den Abstiegskandidaten des TuS Blankenstein II fackelten die Wittener auch nicht lange.

Gleich mit der ersten Chance der Partie erzielte Oskar Brandt die 1:0-Führung für die Gastgeber (2.). Der VfB spielte in der Folge weiter offensiv nach vorne und erzielte keine fünf Minuten später das 2:0 durch Jack Francois Loua. Bis zum Pausenpfiff passierte auf beiden Seiten nicht mehr viel. Erst nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber das Spieltempo und Top-Torjäger Celal Yigit Bozdurgut durfte sich ebenfalls in die Torjägerliste eintragen - 3:0 (56.).

Torfolge: 1:0 Brandt (2.), 2:0 Loua (7.), 3:0 Bozdurgut (56.).

TuS Heven II - TuS Querenburg II4:0 (2:0)

Ein ungefährdetes 4:0 fuhr die Reserve-Mannschaft des TuS Heven gegen den Tabellenletzten des TuS Querenburg II ein.

Gegen schwache Bochumer Gäste - erst ein Sieg in der Saison - tat sich die Mannschaft von Trainer Frank Röber anfangs schwer. Erst in der 27. Minute verwandelte Pascal König einen Strafstoß zur Führung -1:0. Auch dem 2:0 war ein Foulspiel vorausgegangen, so dass diesmal nicht König, sondern Maurice Wildraut zum Elfmeter antrat und sicher verwandelte - 2:0 (43.). Nach dem Seitenwechsel spielten es die Kicker vom Haldenweg clever und erhöhten abermals durch König auf 3:0 (77.). Den Schlusspunkt gegen die Bochumer Gäste setzte dann Spielmacher Farset Kaedi - 4:0 (88.).

Torfolge: 1:0 König (27.), 2:0 Wildraut (43.), 3:0 König (77.), 4:0 Kaedi (88.).

VfB Langendreerholz - TuRa Rüdinghausen II3:1 (2:0)

Nichts zu holen gab es für die „Zweite“ von TuRa Rüdinghausen gegen den Aufstiegsaspiranten des VfB Langendreerholz.

Niederlage beim VfB Langendreerholz: Lorenz Kempf (vorne) und TuRa Rüdinghausen II verloren mit 1:3. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

Der Bochumer Gastgeber war von Anfang an spielbestimmend und nutzte seine erste große Chance zum 1:0 eiskalt aus (8.). Auch der zweite Angriff der Hausherren saß und man ging mit 2:0 in Front (14.). In der Halbzeitpause muss Trainer Rene Keßler den personalgeschwächten TuRanern die richtigen Worte mit auf den Weg gegeben haben, man setzte sich nun mehr zur Wehr. Doch wurde die Courage der Wittener nicht belohnt und der Tabellendritte nutzte das kurz vor Ende eiskalt aus - 3:0 (83.). Das 1:3 durch Stefan Trommeshauser kam zu spät und war nur Ergebniskosmetik (88.).

Torfolge: 1:0 (8.), 2:0 (14.), 3:0 (83.), 3:1 Trommeshauser (88.).

SuS Wilhelmshöhe II - SV Herbede II0:1 (0:1)

Einen knappen und sehr wichtigen Sieg fuhr der SV Herbede II gegen die SuS Wilhelmshöhe II ein.

Gegen den direkten Abstiegskonkurrenten dauerte es keine 13 Minuten bis Felix Herberg den 1:0-Siegtreffer markierte. Auf schwierigem Geläuf verteidigten die Kicker vom Stausee clever und trieben die Gastgeber zur Verzweiflung, die versuchten über lange Bälle ins Spiel zu kommen. Mit dem wichtigen Erfolg hält der SV Herbede II die Distanz zu einem direkten Abstiegsplatz. Der Abstand beträgt nun beruhigende neun Punkte zu den Sportfreunden Schnee.

Torfolge: 0:1 Herberg (13.).

FC Sandzak Hattingen - SV Bommern II0:3 (0:2)

Einen ganz wichtigen Schritt Richtung Aufstieg in die Kreisliga A machte Spitzenreiter SV Bommern II gegen den Zweitplatzierten des FC Sandzak-Hattingen. Im Topspiel des Spieltages setzten sich die Kicker vom Goltenbusch souverän mit 3:0 durch.

„Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt und waren diszipliniert auf dem Platz. Die Jungs haben das als Kollektiv richtig gut gemacht“, analysierte Trainer Thomas Nockenberg. Zwar dauerte es lange, bis Jonas Müller das erlösende 1:0 für die Gäste markierte (38.), doch war zu keinem Zeitpunkt die Gefahr, dass der Gastgeber in Front gehen würde. „Wir haben das richtig stark verteidigt. Unser Keeper Jörg Kwapich musste nicht einmal im Spiel eingreifen und seine Klasse zeigen. Das war eine gute und geschlossene Mannschaftsleitung, die wir im Defensivverbund getätigt haben. Offensiv haben wir die Qualität, immer einen zu machen“, konstatierte Nockenberg.

Spätestens nach dem 2:0 durch Martin Moczek (41.) war allen Beteiligten klar, dass der nächste „Dreier“ an den Goltenbusch wandert. Nach dem Seitenwechsel spielten die Bommeraner es clever herunter und zeigten ihre ganze Klasse. „Wir sind auf einem richtig guten Weg, den wir aber auch bewusst gewählt haben. Ich bin sehr optimistisch, dass wir nächstes Jahr eine Liga höher spielen. Wir können uns nur selbst schlagen“, lobte Nockenberg sein Team. Den Schlusspunkt in der Partie setzte dann Jan Meller mit seinem 3:0 (80.). Damit baut der SV Bommern II seinen Vorsprung auf Platz zwei auf elf Punkte aus.

Torfolge: 0:1 J. Müller (38.), 0:2 M. Moczek (41.), 0:3 Meller (80.).

SF Schnee - RW Langendreer1:1 (0:1)

Früh hinten gelegen und dennoch noch einen Punkt mitgenommen. Damit hätten vor der Partie die Wenigsten gerechnet, dass die SF Schnee gegen RW Langendreer etwas Zählbares am Hasenhölzken behalten. Gegen den Tabellenvierten der Liga, die Tuchfühlung mit den Aufstiegsrängen sind, zeigten die Wittener eine engagierte und couragierte Leistung.

Zwar ging man früh mit 0:1 in Rückstand (10.), doch erspielte man sich im Laufe der Partie einige gute Chancen, die leider ungenutzt blieben. Nach dem Seitenwechsel fassten sich die Sportfreunde ein Herz und kamen durch Sven Jarkulisch zum 1:1-Ausgleich (62.). Mit Mann und Maus verteidigten die Wittener den Punkt geschickt und sicherten sich einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf.

Torfolge: 0:1 (10.), 1:1 Jarkulisch (62.).