SV Herbede holt Marvin Pluck zurück nach Witten

Ein alter Bekannter schließt sich dem Wittener Fußball-A-Ligisten SV Herbede zur neuen Saison an. Marvin Pluck wechselt für die neue Spielzeit zurück an seine ehemalige Wirkungsstätte.

Im Wittener Westen war er bereits in der Saison 2015/16 aktiv, damals mit dem SVH in der Bezirksliga. Davor spielte er mit Herbede auch schon in der Landesliga, ehe er zwischenzeitlich beim TuS Stockum kickte.

Mehrere Stationen nach der Zeit in Witten

Nach seiner Zeit in Herbede führte sein Weg zunächst in die Kreisliga A, zum TuS Esborn, wo der Mittelfeldspieler zum Stamm gehörte. Ein Jahr später kehrte der Linksfuß nach Witten zurück, lief allerdings für die TuRa Rüdinghausen auf, ebenfalls in der Kreisliga A, und schoss in 14 Spielen vier Tore.

In den vergangenen zwei Spielzeiten war der 31-Jährige in Dortmund aktiv, beim TuS Eichlinghofen in der Bezirksliga.