SV Herbede: Leander Denz macht die Niederlage erträglich

Die A-Junioren des SV Herbede haben ihr Match gegen den TuS Sundern am Sonntagmorgen verloren. Das 2:4 (0:3) gegen den Tabellenzweiten ist für die abstiegsbedrohten Bezirksliga-Kicker kein Beinbruch.

Sundern liegt nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter SC Listernohl. Dieses Duo führt die Bezirksliga mit großem Vorsprung an, sodass die Sauerländer als hoher Favorit anreisten. Die Voraussetzungen für eine gutes Fußball-Spiel waren nicht gegeben. Bei Dauerregen und Sturmböen macht Fußball selbst auf Kunstrasen nicht den meisten Spaß.

Leander Denz trifft vom Elfmeterpunkt

Der Tabellenzweite kam mit den Gegebenheiten deutlich besser zurecht. Nach Treffern in der elften, 21. und 37. Minute lagen die Herbeder schon zu Pause 0:3 hinten. Nun galt es, in der zweiten Hälfte nicht unterzugehen, und das gelang den Gastgebern auch. Leander Denz verkürzte per Strafstoß auf 1:3. Die Sauerländer erhöhten in der 71. Minute zwar auf 4:1, doch Denz stellte mit seinem zweiten Treffer drei Minuten später den 2:4-Endstand her. Die Herbeder haben somit immer noch vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Schon am kommenden Sonntag ist Rot-Weiß Lüdenscheid zu Gast am Herbeder Sportplatz. Gegen den Tabellenfünften stehen die Chancen auf einen Erfolg durchaus besser, zumal das Lipinsky-Team mittlerweile immer besser in Form kommt.