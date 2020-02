SV Herbede: Pache geht im Sommer, es kommt Jan Kastel

Ein Paukenschlag an einem ruhigen Sonntag für die Wittener Fußballer: Christopher Pache wird den abstiegsbedrohten A-Kreisligisten SV Herbede im Sommer verlassen, sein Nachfolger wird Jan Kastel. Pache wechselt zu einem anderen Verein.

Er übernehme eine Aufgabe im „leistungsorientierteren“ Amateurfußball, so die Mitteilung des SV Herbede.

Pache verspricht hundert Prozent bis zum Ende

Pache sagt: „Mir liegt nach wie vor extrem viel an der Entwicklung des SV Herbede und ich bin mir sicher, dass die handelnden Personen den Verein in die richtige Spur geführt haben. Bis zum Sommer werde ich hier weiterhin 100 Prozent geben, um gemeinsam mit dem gesamten Team die gesteckten Ziele und Aufgaben zu erfüllen.“

Arbeitet bis zum Sommer am Projekt Klassenerhalt: SVH-Trainer Christopher Pache . Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Sein Nachfolger wird Jan Kastel, der bis Sommer 2019 Trainer von TuRa Rüdinghausen war.

Nach einem Jahr Pause greift er am Stausee in der kommenden Saison neu an, übernimmt dann einen ordentlich aufgerüsteten Spielerkader – der SVH hat schon die Zusagen einiger starker Neuzugänge für den Sommer.

Bevor Kastel übernimmt, muss Herbede erst die Klasse halten

Bevor Kastel mit denen an die Arbeit geht, um die Rückkehr in die Bezirksliga in Angriff zu nehmen, hat sein Vorgänger Pache aber noch eine wichtige Aufgabe – Herbede schwebt in Abstiegsgefahr in der Kreisliga A, kommende Woche startet der SVH mit einer Partie bei Wintermeister Stockum in die Restrunde.