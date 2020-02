SV Herbede tritt im Achtelfinale in Bestbesetzung an

Herbede. Der SV Herbede trifft am Dienstabend im Kreispokal auf den CF Kurdistan Bochum. Trainer Christopher Pache kennt die Stärken des Bezirksligisten.

Der SV Herbede trifft in der vierten Runde des Kreispokals auf den CF Kurdistan Bochum. Herbedes Trainers Christopher Pache rechnet sich am Dienstag um 19.30 Uhr Am Herbeder Sportplatz durchaus Chancen aus.

Der Trainer hat die Bochumer im letzten Jahr gesehen, als sie in der A-Liga Meister wurden: „Die Mannschaft ist technisch sehr versiert. Wir würfen Kurdistan auf keinen Fall ins Spiel kommen lassen.“ Durch frühes Stören soll daher der Spielfluss unterbunden werden.

Laurenz Engelbrecht ist wieder im Kader

Die Gastgeber können fast in Bestbesetzung antreten. Laurenz Engelbrecht hat nach seiner Knieverletzung wieder trainiert und der Innenverteidiger wird mit zum Kader gehören. Torhüter Gian-Luca Rexhäuser kann allerdings aus beruflichen Gründen mit dabei sein. Daher wird Kevin Eckard auch im Pokal zwischen den Pfosten stehen. Auch wenn der Fokus auf der Meisterschaft liegt, will Pache gewinnen: „Wir spielen unter Flutlicht und wir erwarten auch ein paar Zuschauer. in dieser Atmosphäre macht es Spaß, Fußball zu spielen.“