SV Herbede verkauft 39 Bratwürste mitten in der Corona-Krise

Witten. Der SVH kickt in der Kreisliga, da gehört die Wurst einfach dazu. Durch das Coronavirus ist das aber nicht möglich. Darum geht der Klub neue Wege.

Bratwurst, Bier und Pommes - ein Trio, dass zum Amateurfußball gehört, wie der Dom zu Köln. Doch durch das Coronavirus ist auch der Verkauf der Leckereien aktuell still gelegt. Es brutzelt kein Fleisch auf dem Grill, kein Fett in der Fritteuse und auch der Zapfhahn ist schon fast ausgetrocknet.

Nicht so beim SV Herbede - zumindest virtuell.

90 Tickets, 39 Würste, 67 Bier und 42 Ouzo

Über die Plattform Geisterspieltickets.de geht der Verkauf in Herbede nämlich munter weiter. Und er wird sehr gut angenommen. „Es ist ein voller Erfolg. Das ist toll, es war gar nicht dran zu denken, dass es so gut klappt“, freut sich der 1. Vorsitzende Marcus Hahn über die Aktion, die dem Klub jetzt schon rund 1000 Euro eingebracht hat.

Ein Erfolgsgeheimnis ist dabei auch die Kreativität. Nicht nur Geisterspieltickets werden verkauft - am 20. April waren es bereits 90 Stück - der Onlineshop bietet noch viel mehr an. Neben Wurst, Bier, Pommes und Limonade kann auch ein „Ründchen Knobeln mit Herma“, der Dame, die sonst oft in der Bude steht, oder auch ein „Ouzo mit dem Präsidenten“ erworben werden. Schon 42 Mal wurde der Schnaps gewählt. „Ich hoffe, ich muss sie nicht alle trinken, das wäre hart“, sagt Hahn und lacht. Dem stimmt auch der Björn Brose, der Initiator der Aktion zu. „Dann wäre er Alkoholiker“.

Über die Social Media Kanäle ist Brose die Idee gekommen, die prompt in die Tat umgesetzt wurde. „Einerseits ist es ein guter Gag, aber man kann auch den Verein unterstützen. Das Coronavirus trifft auch uns.“ Mit dem riesigen Anklang der Aktion hätte er nicht gerechnet. „Wir wären schon froh gewesen, wenn wir in den dreistelligen Bereich kommen. Dass es nun vierstellig ist, ist phänomenal. Es ist toll zu sehen, wie vielen Leuten der Verein am Herzen liegt.“

Denn neben den Einnahmen über die Online-Plattform bekam der Verein auch offline noch ein paar Spenden - ein Geldsegen in der schwierigen Zeit. Und die nächsten Aktionen sind beim SV Herbede schon geplant, verraten Brose und Hahn. Wenn möglich, dann auch mit einer richtigen Bratwurst.