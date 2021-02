SV Herbede verstärkt sich mit Igel und Schwarz

Witten. Zwei weitere Spieler von Bezirksligist VfB Annen wechseln im Sommer wieder an die Kemnade. Pluck geht zurück nach Eichlinghofen

Der SV Herbede arbeitet weiter akribisch daran, seine Vision von einer zukunftsfähigen Mannschaft in die Tat umzusetzen, die in erster Linie aus Eigengewächsen besteht. Nachdem die Verantwortlichen des A-Kreisligisten bereits Tim Marmulla (VfB Annen) und als Neuzugänge hatten präsentieren können, stoßen nun im Sommer auch Yannik Igel und Florian Schwarz zu den Schwarz-Weißen.

Damit hat sich der SV Herbede gleich dreimal bei den Nachbarn in Annen bedient, denn in der Saison 2020/21 gehören Yannik Igel und Florian Schwarz zum Aufgebot des Bezirksliga-Clubs. Sowohl Offensivspieler Igel als auch Allrounder Schwarz hat wie so viele seiner künftigen Mannschaftskollegen eine Herbeder Vergangenheit und kehrt nun zur Kemnade zurück, wird die Elf von Trainer Jan Kastel weiter verstärken.

Angetan von Schwarz' sportlicher Entwicklung

Zum Transfer von Florian Schwarz sagt der Sportliche Leiter Mirko Rast: "Es war von Anfang an unser erklärtes Ziel, den einen oder anderen Herbeder wieder zurückzuholen und eine schlagfertige Mannschaft zu formen. Das sollte uns mittlerweile gut gelungen sein. Florian hat die ganze Jugend und auch seine ersten Seniorenjahre bei uns verbracht. Beim TuS Ruhrtal und in Annen hat er sich noch mal weiter entwickelt."

Auch Coach Jan Kastel freut sich sehr über seinen Neuzugang: "Schwarz und ich standen nun

schon seit einiger Zeit in Kontakt, aber leider ist es in den letzten Jahren nie zu einem

Wechsel gekommen. Umso mehr freue ich mich, dass es nun endlich geklappt hat und Florian heiß darauf ist, seinen Heimatverein und insbesondere die erste Mannschaft

weiter voranzutreiben. Wir freuen uns auf einen absoluten Allrounder und Mentalitätsspieler."

Igels Erfahrung soll auch jüngeren Teamkollegen helfen

Herbedes Co-Trainer Jan Garzareck zur Verpflichtung Igels: „Yannik konnte zuletzt in Annen Bezirksliga-Erfahrung sammeln, was sich sicher auch positiv auf die seine künftigen, jüngeren Teamkollegen auswirken wird. Er wird unsere zweifelsfrei ambitionierte Mannschaft im Sturm unterstützen und wie in seinen ersten Jahren in Herbede hoffentlich viele Tore erzielen."

Dagegen hat Angreifer Marvin Pluck den Herbeder Verantwortlichen mitgeteilt, dass er zur neuen Saison wieder zurück zum TuS Eichlinghofen wechseln wird.

Weitere Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport lesen Sie hier.

• Nachruf: Wittener Sport trauert um Handball-Ikone Doris Bartsch

• Damenhandball: Trainer des TuS Bommern verfolgt "Masterplan"

• Fußball: Luis Hartwig feiert seine Premiere im Zweitliga-Trikot

• Ringen: Noah Englich rackert für erfolgreiche Saison

• Fußball: Trio verlässt den TuS Heven in Richtung Landesliga