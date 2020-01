Witten. Für den neuen Trainer des Wittener Bezirksligisten SV Bommern, Jörg Silberbach, gibt es in der aktuellen Situation nur ein Ziel in Testspielen.

Test gegen Esborn: In Bommern geht das Kennenlernen weiter

Jörg Silberbach hat in seinen ersten Tagen und Wochen als Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Bommern vor allem ein Anliegen: Er will seine Jungs in Aktion sehen.

Nach dem ersten Test gegen Stiepel (1:1) spielen die Bommeraner am Donnerstag (19 Uhr) beim TuS Esborn, Sonntag dann beim TuS Stockum. „Wir sind absolut noch in der Kennenlernphase“, sagt Silberbach, „wir haben gerade einmal vier oder fünf Einheiten und dazu ein Spiel hinter uns. Ich muss ganz schnell meine Erkenntnisse über die Mannschaft sammeln.“

Silberbach kündigt an, durchzuwechseln

Das 1:1 gegen Stiepel sei dafür sehr ordentlich gewesen, weiter geht es heute in Wetter beim Tabellendreizehnten der Hagener A-Liga.

„Da und in Stockum werde ich sicher noch die Möglichkeit nutzen, um durchzuwechseln, um jeden Einzelnen besser einschätzen zu können“, erklärt Silberbach seine Herangehensweise.