Der Mannschaftskapitän geht von Bord: Tolga Dilek (M.) wird den TuS Heven am Saisonende wieder in Richtung SG Welper verlassen. Zwei weitere Mitspieler lotst er gleich mit nach Hattingen.

Fußball Trio verlässt den TuS Heven in Richtung Landesliga

Witten. Einen Tag nach der Bekanntgabe des Trainerwechsels zum Saisonende sickern weitere Personalien durch. Ziel der Spieler ist die SG Welper

Nur einen Tag, nachdem der Fußball-Bezirksligist TuS Heven 09 verkündet hatte, dass es am Saisonende einen Trainerwechsel (von Thorsten Kastner hin zu Max Wagener) geben wird, wurde jetzt auch bekannt, dass sich die Wittener im Sommer von drei Spielern werden trennen müssen, die es zum Landesligisten SG Welper zieht.

"Die Initiative ging von Tolga Dilek aus", sagt Seung-Man Hong, Trainer des Hattinger Vereins. " und hat dann die anderen beiden Spieler (Kaan Cosgun und Altan Sapkayali; Anm. d. Red.) ins Gespräch gebracht. Es gehört auch ein bisschen Glück und Zufall dazu, aber wir sind extrem froh, solche starken Spieler zu uns zu holen", so der Koreaner.

Mannschaftskapitän Dilek leierte den Dreifach-Wechsel an

Beim TuS Heven ist man verständlicherweise nicht allzu erfreut darüber, dass man gleich drei wichtige Akteure auf einen Schlag in Richtung Welper verliert. "Aber Reisende soll man bekanntlich nicht aufhalten", sieht der Sportliche Leiter Uli Sieweke die Sache recht nüchtern. Die Wittener hätten das Trio gerne am Haldenweg behalten, doch offensichtlich wollten Dilek, Cosgun und auch Sapkayali weiter zusammenspielen. Zudem kam man beim bisherigen Mannschaftskapitän Dilek in Sachen Aufwandsentschädigung nicht im Ansatz überein.

"Es hat sich offenbar noch nicht bei allen Spielern herumgesprochen, dass die Vereine wegen der Coronakrise erhebliche Abstriche zu machen haben", ist Sieweke auch ein wenig angesäuert über das fehlende Verständnis seitens der Kicker. Mit Linksfuß Dilek, der schon zuvor bei der SG Welper gespielt hatte, sowie mit dem Ex-Sprockhöveler Cosgun verliert der Bezirksliga-Zweite torgefährliche Mittelfeldspieler, der in der Hordeler Jugend ausgebildete Sapkayali hatte in den wenigen Spielen, die er für Heven machte, sein Talent im defensiven Mittelfeld angedeutet.

Auch bei Hari Coric stehen Zeichen auf Abschied

"Wir werden auch so in der nächsten Saison haben, da bin ich mir ganz sicher", gibt sich Uli Sieweke kämpferisch und hat mit dem künftigen Trainer Max Wagener alle Personalien bereits besprochen. Auch bei Flügelflitzer Hari Coric und Ersatztorhüter Kevin Hennig deuten die Zeichen auf Abschied, Torjäger Laurenz Wassinger könnte aufgrund einer beruflichen Veränderung in der kommenden Saison ebenso nicht mehr zur Verfügung stehen.

Insofern steht den Wittenern ein recht umfangreicher Umbruch bevor. Allerdings will Sieweke trotz der diversen Abgänge nicht von einem drohenden Ausverkauf sprechen. "Es muss jetzt auch mal eine Sache der Vernunft sein, gewisse Dinge nicht mitzumachen. Wir rennen auch keinem Spieler hinterher", so der Sportliche Leiter. Mit potenziellen Neuzugängen sei man längst im Gespräch, müsse nun einstweilen etwas auf Zeit spielen, ehe man mit Zusagen aufwarten könne.

